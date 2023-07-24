"Суттєвий удар": у ГУР пояснили, чим небезпечне пошкодження Кримського мосту для РФ
За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, удар по мосту через Керченську протоку перешкоджає лініям постачання російських окупаційних військ.
Кримський міст має величезне значення для Москви, і його пошкодження завдасть істотного удару по ворожих інтересах. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає прес-служба ГУР.
"Кримський міст — це стратегічний об'єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", — пояснив Скібіцький.
За словами Вадима Скібіцького, нещодавня поразка Кримського мосту є "суттєвим ударом по Росії", оскільки він перешкоджає лініям постачання російських окупаційних військ.
"Міст — це складна споруда, але можливість наносити (по мосту — ред.) удари і перешкоджати, насамперед, логістичному військовому забезпеченню російських військ на нашій території є", — зазначив представник ГУР МО України.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження. Після цього з'явилася інформація про двох жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала відпочивати на окуповану територію. Їхня 14-річна донька дістала черепно-мозкову травму і була госпіталізована.
18 липня при цьому повідомлялося, що російська еліта в особі чиновників та олігархів досить спокійно сприйняла цю новину, адже вважають це очевидним фактом.
Також у РФ експерти оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки. За попередніми прогнозами, на відновлення одного з пошкоджених прольотів необхідно 300 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів), тобто загалом на ремонт необхідно 600 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).