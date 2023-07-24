"Перейшов на бік ворога": нардеп від ОПЗЖ отримав підозру у державній зраді, — СБУ (фото)

За даними слідства, політик в окупованому Бердянську налагодив постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки ЗС РФ.

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з ворогом чинного народного депутата України від забороненої партії "ОПЗЖ", повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, народний обранець перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.

"Нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", — йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією правоохоронців, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки армії РФ, а також надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію. Потім він виїхав до Києва, де продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання нардепа від ОПЗЖ Фото: СБУ

Затримання нардепа від ОПЗЖ Фото: СБУ

Наразі тривають одночасні обшуки у народного обранця, в його офісах та осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території. Правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ.

СБУ не уточнює ім'я підозрюваного парламентаря, однак, судячи з оприлюднених світлин, мова йде про Олександра Пономарьова.

Раніше, 21 липня повідомлялось, що на Миколаївщині СБУ затримала колаборанта. За інформацією спецслужби, під час окупації чоловік запропонував росіянам свою допомогу. Колаборанту загрожує до 12 років тюрми.

Крім того, в Одесі СБУ затримала проросійського блогера з Миколаївщини, який фактично був "правою рукою" колаборанта Кирила Стремоусова. Йому загрожує до 10 років тюрми.