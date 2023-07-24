Волинські тероборонівці застосували 155-мм гаубицю FH-70 і знищили БМП (відео)
Бійці з Волині зафіксували російську техніку завдяки дронам та знищили у лісі російську БМП-1 за допомогою 155-мм гаубиці FH-70.
Підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України одиницю ворожої бронетехніки, а саме – БМП-1. Про це у Facebook повідомила пресслужба.
Вистежили бронетехніку аеророзвідники 54 і 55 окремих батальйонів 100 бригали тероборони. Застосували українські захисники самохідну 155-мм гаубицю FH-70.
"У ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше!" – йдеться у дописі.
Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку російських загарбників.
Знищення техніки росіян у липні 2023 року
Російські війська вирішили організувати позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури. Бійці ЗСУ зуміли успішно ліквідували гармату-гаубицю Д-20. Ліквідація бойової одиниці відбулася в районі Бахмута.
Спецпризначенці СБУ 22 липня знищили рідкісну станцію РЛС "Подлет" російських окупантів. З початку повномасштабної війни РФ втратила вже третю таку станцію. Техніка виконує завдання щодо цілевказання для засобів ППО.
Українські бійці наприкінці липня за допомогою дрона знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом. Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ і КБ 28-ї ОМБр знищили російський танк Т-90. Для цього було використано FPV дрон-камікадзе.
Нагадаємо, 17 липня аеророзвідка "Вовків" із тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити техніку РФ. Тероборонівці Прикарпаття фіксують пересування ворогів та передають координати артилеристам, а згодом відбувається ефективне знищення ворожих військ.