Волинські тероборонівці застосували 155-мм гаубицю FH-70 і знищили БМП (відео)

Бійці з Волині зафіксували російську техніку завдяки дронам та знищили у лісі російську БМП-1 за допомогою 155-мм гаубиці FH-70.

Підрозділи Волинської бригади тероборони знищили на сході України одиницю ворожої бронетехніки, а саме – БМП-1. Про це у Facebook повідомила пресслужба.

Вистежили бронетехніку аеророзвідники 54 і 55 окремих батальйонів 100 бригали тероборони. Застосували українські захисники самохідну 155-мм гаубицю FH-70.

"У ворога ще на одну одиницю бронетехніки менше!" – йдеться у дописі.

Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку російських загарбників.

Знищення техніки росіян у липні 2023 року

Російські війська вирішили організувати позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури. Бійці ЗСУ зуміли успішно ліквідували гармату-гаубицю Д-20. Ліквідація бойової одиниці відбулася в районі Бахмута.

Спецпризначенці СБУ 22 липня знищили рідкісну станцію РЛС "Подлет" російських окупантів. З початку повномасштабної війни РФ втратила вже третю таку станцію. Техніка виконує завдання щодо цілевказання для засобів ППО.

Українські бійці наприкінці липня за допомогою дрона знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом. Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ і КБ 28-ї ОМБр знищили російський танк Т-90. Для цього було використано FPV дрон-камікадзе.

Нагадаємо, 17 липня аеророзвідка "Вовків" із тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити техніку РФ. Тероборонівці Прикарпаття фіксують пересування ворогів та передають координати артилеристам, а згодом відбувається ефективне знищення ворожих військ.