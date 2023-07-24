ЗСУ "по-новому" знищили танк РФ, використавши польський Krab і українську "Стугну" (відео)

Завдяки українсько-польському збройному тандему від російського танка залишилося лише "мокре місце".

На одній з ділянок фронту українські захисники у новий спосіб знищили ворожу бронетехніку. Для цього використали лазер, САУ Krab польського виробництва та вітчизняний комплекс ПТРК "Стугна". Про це пишуть аналітики розвідувальної спільноти OSINT.

"Російський танк знищено 155-мм артилерійським снарядом з лазерним наведенням M712 Copperhead (або аналогічним), випущеним із самохідної гаубиці AHS Krab. Цікавим є те, що на постері WarLive йдеться про те, що для "лазерного обстрілу" танка використовувалася система прицілювання з ПТРК "Стугна-П" ("Скіф")", — йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно успішну колективну роботу українсько-польського озброєння, внаслідок чого танк окупантів розлітається на друзки.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку бійці НГУ під час одного штурму російських окупантів знищили одразу три їхніх сучасних танки Т-90-М "Прорив". Техніка спочатку заїхала на заміновану місцевість, а далі її добили протитанкісти Нацгвардії.

Раніше повідомлялося, що бійці ДПСУ за допомогою ПТРК американського виробництва FGM-148 Javelin на одній з ділянок фронту успішно ліквідували техніку ЗС РФ — вона вибухнула і задимілася.