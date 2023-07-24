"В заручниках 400 млн людей": Кулеба закликав світ до відповіді на продовольчий тероризм РФ

Український дипломат закликав усі країни, особливо в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, об'єднати зусилля для протидії терору РФ.

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знову вдалася до терористичних атак, як впливають на продовольчу безпеку у світу, тому варто об'єднати зусилля для відповіді. Про це він повідомив у Twitter.

Дипломат прокоментував ракетний удар Росії по Одесу 23 липня. З його слів, РФ знову вдалася до спроби нищення українському зерносхову. Такі атаки впливають на продовольчу безпеку загалом, адже експорт українського збіжжя впиває на майже пів мільярда людей у всьому світі.

"Вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей", – прокоментував він.

Кулеба закликав усі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, прийняти єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм. Саме загальна позиція дозволить боротися зі світовим злом.

Припинення Чорноморської зернової ініціативи

Керівник МЗС України зазначив, що Росія "одним пострілом убила двох зайців", заявивши про вихід із "зернової угоди". За словами глави МЗС, Україні не потрібна Росія для того, щоб продовжувати експортувати зерно. При цьому він визнав, що існує ймовірність потоплення росіянами комерційних суден, що транспортують продовольство.

Пентагон попередив про небезпеку атак цивільних суден у Чорному морі військами РФ. Туреччина не поспішає давати кораблі ВМС для гарантій безпеки. Наслідки удару по кораблю країни НАТО забезпечить ескалацію на найвищому рівні.

Нагадаємо, 24 липня у NYT оцінили значення Одеси для України у війні з РФ. Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і тепер "не гарантує безпеки" кораблів, що прямують через море.