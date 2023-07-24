Ремонт українських Leopard: Німеччина змогла домовитися з Польщею

Раніше сторони сперечалися щодо вартості техобслуговування одного танка. Поляки просили за огляд одного Leopard 2A4 100 тисяч євро.

Німеччина змогла дійти згоди з Варшавою щодо ремонту танків Leopard 2A4 в Польщі. Про це повідомляє "Укрінформ" із Берліна.

Під час брифінгу речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що танки все ж ремонтуватимуть у Польщі. Переговори з польськими колегами завершилися успішно. Проте деталей щодо пропускної спроможності й вартість ремонту він називати не став.

У Польщі ще 22 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на заводі Bumar-Labedy вже почали ремонтувати танки Leopard 2A4.

Між країнами були суперечки щодо вартості ремонту танків. Польська сторона вимагала за техогляд одного Leopard 100 тисяч євро. Німеччина вважає, що такий цінник значно завищений, тому була навіть інформація, що Берлін може вийти зі спільного проєкту.

Leopard 2A5 та Leopard 2A6 будуть ремонтувати на німецьких підприємствах. Але не виключено, що в подальшому їх відновлюватимуть не лише в Німеччині, а й в Литві. Фокус розбирався, де можуть ремонтувати німецькі танки в українській армії.

Нагадаємо, 19 липня Міноборони Іспанії повідомило про відправку Україні додаткових 4 танків Leopard 2A4.

12 липня ЗМІ писали, що Польща та Німеччина не зійшлися в ціні ремонту "Леопардів".