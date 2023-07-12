Військовий ремонт у "полях": Польща і Німеччина не зійшлися в ціні ремонту "Леопардів"

Німеччина хоче вийти з угоди щодо створення ремонтного хаба для танків Leopard через високі цінові запити Польщі. Виїзні бригади можуть швидко полагодити в Україні легкі поломки. А при серйозних пошкодженнях танк відвезуть на завод-виробник.

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Уряд Німеччини оголосив про вихід з угоди з Польщею про ремонт танків Leopard, пошкоджених під час боїв в Україні. Причину відмови оприлюднять найближчими днями. Джерела газети Handelsblatt з'ясували, що йдеться про сильно перебільшені цінові очікування поляків.

Українська армія дуже потребує повернення пошкоджених бойових танків, оскільки в триваючому контрнаступі зазнає втрат, заявили джерела.

"У березні після довгих коливань Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2 A6. Обіцяли поставки й інші європейські країни. Є проблема з приводу поставлених Польщею танків Leopard A4: із 14 поставлених машин вісім пошкоджено", — вказали співрозмовники.

Танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6 мають ремонтуватися в Німеччині і, можливо, в Литві, повідомив представник Німеччини журналістам німецького каналу NTV у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

"Тривають дискусії про те, як ремонтувати основні бойові танки Leopard 2A4. Польща і Німеччина хочуть узгодити всі ідеї разом", — сказав представник Берліна.

Привеземо "Леопарди" країнам Балтії: куди відправити пошкоджену техніку?

Якщо Німеччина вийде з угоди, у Польщі мають залишитися щонайменше потужності для ремонту "Леопардів", каже Фокусу майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман .

"Інакше доведеться везти танки на ремонт до Німеччини. Це не є спробою перешкодити діям української армії на фронті. Тільки вчора [11 липня] Міноборони Німеччини оголосило про поставку 25 танків Leopard (йдеться про новий пакет військової допомоги Україні від Берліна, до нього увійдуть старіші моделі "Леопардів" 1 A5, дві установки ППО Patriot, 40 БМП Marder, — ред.)", — зазначив експерт.

Суть питання може зводитися до технічних нюансів. Рішення Німеччини збільшувати поставки танків Leopard і водночас урізати місця їхнього ремонту виглядає нелогічно, зауважив Гетьман.

"Крім цінових очікувань поляків, треба узгодити техмоменти. Німеччина розуміє, що відправляє в Україну танки на війну, а не на парад. Природно, вони будуть ламатися, їх потрібно ремонтувати", — пояснює він.

Ремонтний хаб для танків Leopard може з'явитися і в іншому місці. Найкращі альтернативні варіанти — Румунія або країни Балтії, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Можливо, у період вакууму будуть виїзні бригади, щоб ремонтувати техніку в Україні. Німеччина в цьому не зацікавлена. Українські технічні фахівці проходили навчання на цих танках. Чекаємо також обіцянки [німецького збройового концерну] Rheinmetall про будівництво за три місяці танкового заводу в Україні (генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив про це 10 липня цього року, — ред.)", — коментує він Фокусу.

За словами фахівця, у ремонту військової техніки є три категорії складності :

військовий ремонт на місці, поруч із зоною бойових дій;

приїзд спецбригади і вирішення складних питань на місці

танк відправляють на завод-виробник.

Польща може надавати допомогу Україні, використовуючи своїх фахівців. Необов'язково робити це через хаб, адже і польські військові експлуатували танки Leopard, підсумував Згурець.

Ремонтний хаб для танків Leopard спочатку планували відкрити в Польщі. Про домовленість західні партнери оголосили 21 березня на авіабазі "Рамштайн". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість хаба в 150 мільйонів євро.

У квітні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що центр обслуговування танків Leopard 2 з'явиться на базі заводу Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в польському місті Глівіца.