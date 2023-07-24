Філателістичний Оскар: марку "Русскій воєнний корабль, іді..!" відзначили високою нагородою

Міжнародне журі філателістичної художньої філателістичної премії "Азіаго" в Італії оцінило унікальну ідею, що стала реакцією України на російську військову агресію, яку вдалося втілити в поштовій марці.

Легендарна українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..!" отримала гран-прі нагороду на міжнародній премії "Азіаго" в Італії, відому також під назвою "філателістичний Оскар". Про це повідомляють у пресслужбі "Укрпошти".

У компанії зазначають, що журі високо оцінили особливу ідею втілення, що стала реакцією України на російську військову агресію.

"Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов'язаних із війною, на поштовій марці "Русскій воєнний корабль, іді..!" зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися", — повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

В "Укрпошті" нагадали, що ескіз для поштової марки створив Борис Грох.

До складу міжнародного журі увійшли видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, чиновники. У конкурсі взяли участь 35 країн. Урочиста церемонія відбулася 23 липня на муніципальній площі Азіаго в провінції Віченца. Нагороду для "Укрпошти" отримав генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.

У компанії зазначили, українські марки не вперше відзначають міжнародними нагородами. Зокрема, "Укрпошта" отримала міжнародну премію "World Post & Parcel Awards 2023" і стала найкращою в категорії "Філателістична кампанія 2022 року".

Нагадаємо, 14 червня в Таллінні "Укрпошта" отримала одразу 3 нагороди "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді..!" було визнано найкращою маркою у світі. А саму компанію відзначили нагородою в номінації "Найкращий поштовий оператор світу" за стійкість, доставлення по всьому світу, попри закриття аеропортів, і за роботу на звільнених територіях, а також у номінації Лідер в індустрії.

Фокус писав 4 квітня, що "Укрпошта" презентувала нову поштову марку "Kalush", присвячену перемозі на конкурсі Євробачення-2022 популярного українського гурту Kalush Orchestra.