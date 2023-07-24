Запахло звільненням: в Криму чоловік на пляжі відправив росіян за російським кораблем (відео)

У Криму окупаційна поліція затримала мешканця Севастополя, який на пляжі обматюкав росіян, які, за його словами, "понаїхали" на півострів.

Житель Севастополя у окупованому Криму отримав адміністративний арешт за образи на адресу Росії та росіян. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Інцидент трапився на пляжі у Гагарінському районі Севастополя. За інформацією поліції, місцевий житель перебував під дією алкоголю і "раптово" почав вигукувати лайку на адресу росіян та Росії.

Відео оприлюднили в мережі. На кадрах чути, як чоловік лайкою звернувся до відпочивальників з РФ, які перебували на пляжі, і вимагав від них та від Росії забиратися з півострова.

Чоловіка розшукали і склали на нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею "Дрібне хуліганство". Він розкаявся в скоєному та вибачився.

"Гагаринський районний суд на підставі наданих матеріалів визнав зловмисника винним у скоєнні правопорушення та призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту строком на сім діб", — повідомила пресслужба поліції.

Нагадаємо, що в Одесі затримали таксиста, який виправдовував дії армії РФ в Україні та вихваляв Путіна. Після скандальної зйомки таксиста затримала патрульна поліція, оскільки пасажирка сфотографувала та передала у службу номери проросійськи налаштованого мешканця Одеси.

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