Навіть після розгону: найманці ПВК "Вагнер" продовжують отримувати зарплати, — росЗМІ (скриншот)

За інформацією росЗМІ, бойовикам Пригожина, які перебралися в Білорусь або готові вирушити в африканські та арабські країни, будуть і далі платити за участь у бойових діях.

Найманці з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, як і раніше, отримують зарплати, хоча компанію у РФ закрили. Грошові виплати бойовикам знизили на 40 %. Про це повідомляють у росЗМІ "Можем объяснить", вивчивши закриті чати їхніх родичів.

За інформацією видання, дружини бойовиків скаржаться на "низькі" зарплати подружжя. Після того як ПВК у Росії закрили, а більшості бійців запропонували перейти під керівництво Міноборони РФ і перебратися до Білорусі, виплати скоротили до 150 тисяч рублів (близько $1650 на місяць). Раніше найманцям за участь у бойових діях, зокрема в Україні, платили 240 тисяч рублів на місяць (близько $2650).

Гроші платитимуть тим, хто погодився перебратися в Білорусь, де тепер базується ПВК, або тим, хто готовий вирушити в африканські чи арабські країни. При цьому наприкінці червня Путін визнав, що утримання "вагнерівців" повністю фінансувала держава, і тільки за рік на це витратили 86 млрд рублів. Тож, як повідомляють у ЗМІ, тепер не зрозуміло, з яких коштів найманці отримуватимуть зарплату.

Фото: Можем объяснить/ дружини "вагнерівців" у закритих чатах обговорюють зарплати подружжя Фото: Можем объяснить

Окреме занепокоєння, за інформацією ЗМІ, у дружин бойовиків викликають можливі "затримки виплат", а також, те, що зараз їхні чоловіки надані самі собі в готелях Анапи, які тимчасово виконують функцію госпіталів. Жінки не впевнені, що їхні чоловіки довезуть додому зароблені гроші, а не промотають все в ресторанах.

Як відомо, ПВК "Вагнер" перестала існувати через кілька тижнів після невдалого військового заколоту Євгена Пригожина. Ніхто з бойовиків не відповів за повстання. Єдиним "покаранням" стало перебазування в Білорусь.

Фокус писав 22 липня, що Євген Пригожин зареєстрував нову компанію "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів за адресою, де розміщений табір ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Фокус також повідомляв, що Олександр Лукашенко скаржився Путіну на "вагнерівців". За словами політика, найманці просяться "на екскурсію" до Варшави та Жешува. Лукашенко попросив підтримки у президента РФ.