"Неприпустимо": Зеленський висловився про рішення Польщі і надалі блокувати експорт зерна

Польський прем’єр-міністр заявляв, що країна не відкриватиме кордон з Україною для агропродукції після 15 вересня. Президент Володимир Зеленський розповів, що влада готується до "будь-якого розвитку подій".

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту українських зернових продуктів. Деталями він поділився 24 липня у своїх соцмережах.

"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій", — написав лідер.

Зеленський підкреслив, що позиція України зрозуміла. Він назвав блокування експорту агропродукції після 15 вересня "у жодному вигляді неприпустимим".

"Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме", — зазначив президент.

Експорт зерна з України: Польща відмовляється відкривати кордони

Раніше, 19 липня відбулася зустріч міністрів сільського господарства Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії. Після неї польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що країна не планує відкривати кордон з Україною після 15 вересня.

15 вересня — дата, коли має спливти термін мораторію Єврокомісії на імпорт збіжжя з України. Моравецький пояснив своє рішення ризиком дестабілізації ринків у Польщі.

"Все, що погано для польського аграрного господарства, має бути або заблоковано, або змінено, або компенсовано. Це позиція уряду Республіки Польща", — сказав посадовець.

Водночас прем’єр підкреслив, що Польща здійснює транзит українських зернових продуктів.

Як писав Фокус, проблеми з експортом українського зерна виникли ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна почала експортувати збіжжя через сухопутний кордон з Польщею, однак це призвело до обурення серед місцевих фермерів. Річ у тому, що агропродукцію, яка мала йти через країну транзитом, нерідко продавали на її території.

Врешті уряди Польщі та Румунії звернулись до Єврокомісії з вимогою налагодити відстеження експорту зернових продуктів з України.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія тримає 400 мільйонів людей в заручниках. Він повідомив, що 23 липня ЗС РФ знову цілилися в сховище українського зерна.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначав, що США та країни-союзниці готові надати підтримку у вивезенні зерна з України. Він припустив, що збіжжя експортуватимуть сухопутними шляхами.