Дуже близько до Румунії: Бухарест і Вашингтон обговорили обстріли портів на Дунаї

За даними журналістів, обстріл ЗС РФ недалеко від кордону Румунії був найближчим до території НАТО з початку повномасштабної війни.

У понеділок, 24 липня, після удару військ РФ по українському порту на річці Дунай держсекретар США Ентоні Блінкен провів бесіду з міністеркою закордонних справ Румунії Лумінітою Одобеску, обговоривши питання колективної безпеки і підтримки України та Молдови. Про це повідомляє CNN.

Зазначається також, що серед порушених питань була глобальна продовольча безпека та співпраця з питань безпеки Чорного моря.

За інформацією мера міста Рені Ігоря Плехова, порт на Дунаї атакувало близько 15 дронів-камікадзе. Зруйновано три склади із зерном, знищено три зерносховища, вибухова хвиля пошкодила вікна будівель і споруд.

За оцінками журналістів, обстріл російських військ недалеко від кордону Румунії був найближчим до території НАТО з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Реакція президента Румунії

Президент Румунії Класус Йоганніс висловився із засудженням російських обстрілів Одеської області.

"Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, у безпосередній близькості від Румунії", — сказав Йоганніс.

За його словами, така ескалація є значним ризиком для безпеки в Чорному морі, що позначиться на транзиті зерна в ОАЕ і загалом на глобальній продовольчій безпеці, зазначив Йоганніс.

За даними румунських ЗМІ, тепер кораблі швартуються максимально близько до румунського берега.

Нагадаємо, що Фокус розбирався в тому, як захистити Одесу і коли припиняться ракетні обстріли південної частини України. Після скасування "зернової угоди" Кремль вдається до ракетних ударів по портовій інфраструктурі та цивільним об'єктам Одеси. Зі свого боку, пропаганда РФ заявила, що місто знищать, а потім відбудують знову.

Також повідомлялося, що безпілотники атакували Москву, вибухи пролунали біля будівлі Міноборони.