"Працюють із ранку до ночі": у РФ підлітки збирають дрони Shahed, — ЗМІ (відео)

Журналісти з'ясували, що в коледжі "Алабуга Політех" діти змушені не лише збирати безпілотники, а й виконувати низькокваліфіковану роботу, до якої переважно залучають студенток з Африки.

У російському коледжі "Алабуга Політех", розташованому в республіці Татарстан, неповнолітніх студентів залучають до складання безпілотних літальних апаратів Shahed. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання "Протокол" і YouTube-каналу "Разворот".

Повідомляється, що складанням безпілотників у Росії вже займаються кілька сотень підлітків. До процесу також поступово починають залучати студентів старших курсів, перекидаючи їх з інших проектів.

За даними журналістів, неповнолітні отримують за свою працю оплату в розмірі 30-40 тисяч рублів. Самі студенти скаржаться на відсутність доплат за перепрацювання і роботу на вихідних.

"Тотальна зайнятість на проєкті зі складання іранських бойових дронів не могла не відобразитися на успішності залучених до цього студентів. Багато з них працюють з ранку до ночі, а на навчання часу не залишається", — зазначають автори розслідування.

У Татарстані підлітки збирають БПЛА

Розслідувачі також з'ясували, що студенти підписують договір, який зобов'язує їх зберігати мовчання про те, чим вони займаються. В іншому разі їм загрожує відрахування і штраф від 1,5 до 2 мільйонів рублів. Забрати дитину із закладу, не виплативши велику суму, не можна.

"Нам усе це дуже не подобається, але піти з проекту неможливо. Ти або відраховуєшся, або сидиш на проекті", — сказав журналістам один зі студентів на умовах анонімності.

Як зазначають автори розслідування, в "Алабуга Політех" навчаються іноземні студенти, зокрема 2022 року в навчальний заклад вступило кілька десятків дівчат із країн Африки.

Журналісти стверджують, що студенток з Ефіопії, Танзанії, Нігерії та Пакистану залучають до менш кваліфікованої роботи, ніж складання дронів. За їхніми даними, іноземним учням доводиться мити підлогу і прибирати сміття.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 17 липня, російські окупанти почали вивозити українських дітей до Білорусі, де їм починають "промивати мізки" про те, що насправді президент РФ Володимир Путін робить бравий справу.

Фокус також писав про те, що підлітків у російській "Юнармії" вчать ненавидіти Україну, закликають жертвувати життям заради "батьківщини" і готують бути солдатами. Загони мілітаристського руху вже з'явилися в окупованих українських містах.