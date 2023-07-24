Атаки дронів у Москві та Криму: ЗСУ навчилася знаходити проломи в російських ППО, — ЗМІ

Україна могла отримати знімки з російськими батареями ППО і тепер використовує ці дані, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет в обхід радарів, припускає військовий експерт Юрій Федоров.

Після вибухів у Москві та Криму деякі російські військові експерти висловилися про те, що Україна навчилася знаходити проломи в російській системі протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Агентство".

Атаки ЗСУ стають дедалі успішнішими завдяки тому, що під час попередніх атак удалося вивчити розташування і тактику, що використовується протиповітряною обороною ЗС РФ.

Тепер же накопичені дані застосовують на практиці, зазначив OSINT-аналітик Кирило Михайлов.

За його словами, якщо у РФ не навчилися реагувати на нові загрози і на зміну тактики ЗСУ, то, скільки не встановлюй нових ППО на території Москви, ефективності від цього не додасться.

На думку Олега Ігнатова з International Crisis Group, розвідка ЗСУ краще визначає цілі, зокрема і в Криму.

Можливо, Україна отримала знімки з батареями ППО і тепер використовує дані про розташування ППО, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет, щоб вони не потрапляли на радари, сказав військовий експерт Юрій Федоров.

За його словами, та обставина, що дрони ЗСУ безперешкодно долітають до Москви, є доказом того, що ППО РФ нікуди не годиться.

За 300 метрів від місця падіння дрона знаходився ЗРК "Панцир С1", призначений для захисту від БПЛА. Однак для його успішної роботи потрібно, щоб дрон був вище, а не на одному з ним рівні, пояснив військовий експерт Павло Лузін.

Налагоджена робота "Панцира" неможлива без системи раннього оповіщення, додав експерт. "Російська ППО великих міст і промислових центрів ніколи серйозно і не готувалася до відбиття атак невеликих БПЛА, — пояснив він. — Частково це компенсується системами РЕБ, що захищають Кремль та інші ключові об'єкти", — сказав Лузін, додавши, що все ж це не панацея.

Він також оцінює вище можливості ракет Storm Shadow, які ймовірно атакували Крим, ніж можливості російських ППО.

Нагадаємо, що Армія дронів протягом тижня знищила 101 одиницю техніки РФ вартістю мільйони доларів.

Також повідомлялося, що в Ірані представлено нову версію Дрона-камікадзе Shahed-149 Gaza.