Росіяни перевели 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин", — "Енергоатом"

В "Енергоатомі" зазначили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково у стані "холодний зупин".

Російські окупанти 24 липня перевели енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" в Telegram.

Зазначається, що Держатомрегулювання та ДП "НАЕК "Енергоатом" раніше вимагали цього не робити, бо це є безсумнівним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки.

Так, в "Енергоатомі" заявили, що після підриву дамби Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли ризики недостатньої підгодівлі ЗАЕС охолоджувальною водою.

"Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники росатома про це знають", — зазначили в повідомленні.

В "Енергоатомі" заявили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково в стані "холодний зупин". Зазначимо, що це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низької температури охолоджувальної води.

Як заявив президент "Енергоатому" Петро Котін, окупанти порушують усі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

"Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання", — сказав він.

Що таке стан "гарячий зупин"

Режим, за якого гаряча вода, що утворюється під час роботи станції, йде на обігрів будинків. Вода нагрівається від непрацюючого реактора.

Нагадаємо, що 6 липня повідомлялося про те, що Росія планує перевести 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин". В "Енергоатомі" заявили, що загарбники свідомо не виконують вимоги українського регулятора і створюють аварійну ситуацію. Частина атомників покинула територію станції.

Крім того, в МАГАТЕ заявили, що знайшли на території ЗАЕС міни. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, розміщення протипіхотних мін біля атомної станції порушує норми безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал АЕС.