"Обережне просування": в ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ не йде швидко

За словами експертів, українські бійці стикаються з багатьма труднощами, що значно уповільнює процес успішного наступу.

Аналітики ISW виділили основні причини того, чому літній контрнаступ Збройних сил України не може бути швидким. Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти вказують на низку причин, через які не можна розраховувати на швидке та легке протікання літнього контрнаступу України:

Росія, скориставшись часом для перегрупування та підготовки, посилила свої оборонні позиції, передбачаючи неминучий український контрнаступ. Зараз українські війська стикаються з добре підготовленими російськими оборонними лініями, які включають в себе масивні мінні поля й ешелоновані польові укріплення.

ЗСУ стикаються з величезними труднощами, намагаючись здійснити загальновійськові операції без переваги в повітрі та з обмеженими можливостями маневрування, такими як протиповітряна оборона. Це завдання видається надзвичайно складним. Крім того, українські сили контрнаступу мали обмежений час для підготовки до масштабного наступу.

На відміну від Росії, Україна робить оптимізацію своїх операцій, прагнучи зберегти сили та ресурси, за рахунок більш обережного та повільного просування. Такий підхід дає змогу українським збройним силам збалансувати свої дії та ефективніше використовувати наявні ресурси.

Нагадаємо, що 24 липня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що контрнаступ Києва відстає від запланованого графіка, однак він запевнив, що таке сповільнення було передбачено в плані та не викликає занепокоєння. Очільник оборонного відомства зазначив, що повільний перебіг контрнаступу може бути зумовлений різними причинами, як-от нестача боєприпасів, артилерійських снарядів і систем, а також складні умови протистояння на довгій фронтовій лінії з силами противника, що переважають.

Також нагадаємо, що 23 липня журналісти WSJ вказали на те, що Росія здобула перевагу в повітрі. Тепер, на їхню думку, Україна опинилася в складній ситуації, оскільки не володіє необхідним озброєнням і кадровою підготовкою для ефективної боротьби з російськими окупантами.