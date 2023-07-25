"Це війна, яку почала Росія": у Байдена відреагували на удари дронами по Москві

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Штати не підтримують удари по території РФ. Однак Кремль може закінчити війну в будь-який момент, вивівши війська з території України.

Атака безпілотників на Москву є наслідком війни, яку розпочала Росія. Про це заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час пресконференції 24 липня.

За її словами, Кремль може закінчити війну в будь-який момент, вивівши свої війська з України, а також припинивши обстріл мирних міст БПЛА та ракетами.

"Це війна, яку почала Росія", — сказала вона у відповідь на запитання журналіста про атаку дронів на Москву.

Жан-П'єр зазначила, що Російська Федерація завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні майже щоденно впродовж понад 15 місяців. Вона згадала нещодавні удари по Одесі, про смерть мирних мешканців і знищення зерна, яке призначалося на експорт.

"Росія бомбила порт в Одесі, убивши та поранивши українських цивільних, зруйнувавши об'єкт історичної спадщини ЮНЕСКО... і знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", — сказала Жан-П'єр.

За її словами, США не підтримують удари Сил оборони України по території Росії. Однак нагадала, що півострів Крим є законною територією України. Тому Штати й союзники продовжать надавати Києву все необхідне для відбиття російської агресії.

Карін Жан-П'єр про удари БПЛА по Москві (дивитися з 26 хвилини)

Нагадаємо, що вранці 24 липня безпілотник атакував будівлю біля Міністерства оборони Росії в центрі Москви. Відомство Сергія Шойгу підтвердило факт атаки дронів на Москву та звинуватило Україну в "теракті". Безпілотники нібито були придушені системами РЕБ, а серйозних руйнувань немає.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що в Москві "Панцир" на даху Міноборони РФ "проморгав" дрон, який пролітав за 300 м. ЗРК "Панцир-С1" стоїть на даху штаб-квартири МО РФ ще з кінця 2022 року. Утім, під час атаки на Москву 24 липня він так і не спрацював.

Крім того, журналісти писали, що ЗСУ навчилися знаходити проломи в російській ППО. Україна могла отримати знімки з російськими батареями ППО й тепер використовує ці дані, щоб прокладати траєкторію БПЛА та ракет в обхід радарів, припускає військовий експерт Юрій Федоров.