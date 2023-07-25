Мобілізація в Україні: чи призиватимуть військовозобов'язаних, які не служили в армії

За словами юриста Тетяни Козин, українці, які не мають досвіду служби в армії, не допускаються до участі в бойових діях без проходження відповідної підготовки.

В Україні триває загальна мобілізація, у межах якої чоловіки, які досягли призовного віку, отримують повістки та мають можливість приєднатися до ЗСУ. Водночас підлягають мобілізації всі військовозобов'язані, незалежно від наявності чи відсутності бойового досвіду. Про це повідомила юристка Тетяна Козян.

Вона наголосила, що в межах поточної мобілізації в Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову, за винятком особливих ситуацій, передбачених законодавством. Особи, які раніше не служили в армії, входять до категорії громадського резерву, що означає, що їх можна призвати для служби в Збройних силах України або інших військових формуваннях, оскільки для них немає вікових або медичних обмежень.

Отже, громадяни зобов'язані з'явитися на мобілізацію. Важливо, однак, зазначити, що в такому разі їх не відправлять на фронт одразу. Після призову на службу громадяни мають пройти додаткове навчання або підготовку, перш ніж бути задіяними в бойових діях. Основною метою навчання є забезпечення належної та повноцінної підготовки. Лише після успішного проходження цієї підготовки вони будуть направлені до військових частин і залучені до виконання військових обов'язків.

Воєнний стан в Україні призвів до запровадження змін у строках підготовки для сержантського та рядового складу в навчальних центрах. Період навчання, що раніше передбачався від 7 до 20 днів, тепер може бути скоригований. Конкретна кількість діб у навчанні залежить від спеціальності, але в умовах воєнного стану можуть бути адаптовані відповідно до поточних обставин і вимог оборони країни.

Варто нагадати про те, хто не підлягає призову в межах загальної мобілізації у 2023 році. Деякі категорії військовозобов'язаних громадян навіть у воєнний час звільняються від мобілізації.

Також повідомлялося, що в ТЦК розповіли, чому "облави" триватимуть і призовникам виписують повістки на вулицях. За словами голови Львівського ТЦК і СП Олександра Тищенка, тільки 20% чоловіків приходять до військкоматів за повістками — звідси складнощі з виконанням мобілізаційного плану.