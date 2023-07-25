"Рятують бідних дітей": білоруська пропаганда виправдовує Лукашенка у депортації українців

До кінця поточного року, як прогнозує опозиціонер Павло Латушко, кількість вивезених неповнолітніх українців може дійти до трьох тисяч.

У Білорусі пропаганда виправдовує незаконне вивезення українських дітей. Зокрема, йде робота над тим, аби самопроголошений президент Олександр Лукашенко видавався "рятівником". Про це повідомив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, передає "24 канал".

"Вони пояснюют МВЧІь білорусам, що це, мовляв, гуманітарна допомога і вони "рятують бідних дітей". Але забувають сказати, що є причиною того, що дітей взагалі потрібно вивозити", — сказав Павло Латушко.

За його словами, очевидно, що це відбувається через те, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а Лукашенко підтримав інтервенцію. Проте білоруська пропаганда про це не згадує.

Юристи Народного антикризового управління встановили, що серед вже депортованих у Білорусь дітей близько 50 є сиротами. Тоді як кількість незаконно вивезених дітей щодня росте, за даними Латушка, до кінця цього року, вона може дійти до трьох тисяч.

"Це сумно, але число (вивезених дітей, — ред.) росте. На жаль, частину дітей-сиріт надалі вивезли на територію Росії. На нашу думку, на постійне проживання", — пояснив він.

Через незаконну депортацію українських дітей в Офісі генпрокурора розпочали розслідування щодо білоруського Червоного Хреста. Зокрема, вивезення дітей — воєнний злочин, за який Лукашенко повинен відповісти, адже все відбувається за його наказом. Експерт додав, що потенційно це може бути й ознаками геноциду.

Нагадаємо, 18 липня Фокус повідомляв, що окупанти почали вивозити українських дітей у Білорусь, де їх примусово "перевиховують" і пояснюють їм, що президент РФ Володимир Путін робить добрий вчинок. Водночас Червоний Хрест Білорусі зізнався про допомогу РФ у вивезенні українських дітей із тимчасово окупованої території України. Зокрема, це назвали миротворчою місією.

21 липня Нова Зеландія виступила із заявою про введення 23 нових санкцій проти осіб РФ і Білорусі, зокрема, троє росіян, на яких поширюються нові санкції, були причетні до депортації українських дітей.