"Всі цілі є офіційними": Резніков анонсував нові удари по Криму та Керченському мосту

За словами міністра оборони, майбутні атаки зменшать спроможність ворога воювати, що в результаті збереже українські життя.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ. Про це він повідомив в інтерв’ю СNN.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це (атаки по Криму, — ред.) зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", — сказав Олексій Резніков.

Очільник оборони України зазначив, що руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога є нормальною тактикою. Зокрема, це потрібно для того, аби зупинити можливості росіян отримувати більше боєприпасів, палива тощо.

"Тому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — пояснив він.

Також у Резнікова запитали, чи планує Україна посилювати атаки по російських кораблях у Чорному морі. На це міністр оборони заявив, що в Україні є всі можливості та зброя, як у випадку з крейсером "Москва", тому Україні "доведеться відповісти", якщо вони нам загрожуватимуть.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю для CNN Олексій Резніков розповів, що український контрнаступ відстає від запланованого графіка, проте таке сповільнення було передбачено в плані.

Також він вважає, що війна з Росією може закінчитися до літа 2024 року. На його думку, після перемоги Україна вступить до НАТО за спрощеною процедурою, але попри це Україна й надалі працюватиме над потрібними реформами.