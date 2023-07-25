Масована атака Shahed по Україні: вибухи вночі прогриміли в п'яти областях (фото)

Іранські дрони-камікадзе пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні володіння одразу в кількох регіонах. У Дніпропетровській області, за даними ОВА, також зафіксовано обстріли з важкої артилерії.

У ніч на вівторок, 25 липня, російські окупанти здійснили черговий масований обстріл території України. Для атаки загарбники використовували ударні дрони та артилерію. Фокус (https://focus.ua/) в одному матеріалі зібрав усю актуальну інформацію про нічну атаку.

Атака на Черкаську область

Загарбники обстріляли Черкаську область за допомогою ударних дронів. Жертв унаслідок атаки немає.

"Ворог атакував нашу Черкащину ударними БПЛА. Є три влучання. Два "шахеди" влучили в поля, ще один — у порожній с/г ангар", — написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він також зазначив, що обійшлося без постраждалих і пожеж.

Атака на Полтавську область

Окупанти зробили спробу здійснити обстріл Полтавської області.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотник. Дякуємо за відмінну роботу! Віримо у ЗСУ! Слава Україні!", — заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Атака на Сумську область

Також армія РФ запустила безпілотники і на територію Сумської області.

"Вночі над Сумщиною засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Спасибі нашим захисникам і захисницям!", — написали у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Атака на Дніпропетровську область

Від російських обстрілів постраждав і Нікопольський район.

"Двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району. Випустив півдесятка снарядів із важкої артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки та 3 господарські споруди. Розбиті авто та лінія електропередач", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атака на Житомирську область

Росіяни атакували дронами-камікадзе Житомирську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.

"Сьогодні ворог знову атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють", — заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що в ніч на 25 липня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed. Це вже шоста атака за місяць на столицю України. На щастя, за попередніми даними, ППО ЗСУ знищила всі повітряні цілі в Київській області. Попередньо, без жертв і руйнувань.