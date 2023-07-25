Депортація дітей продовжується: мер Мелітополя розповів, кого окупанти викрадають найчастіше

У Росії українських дітей утримують у "незрозумілих" закладах або віддають на виховання у "потрібні" сім'ї.

Окупанти депортують українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії. Найбільш незахищеними є сироти та діти, яких позбавили батьківського піклування. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Р*шисти та їхні пособники продовжують депортувати та красти дітей з тимчасово окупованих територій. Найбільш незахищені — сироти та діти, позбавленні батьківського піклування", — сказав Іван Федоров.

З його слів, депортацію дітей ворог проводить під виглядом добрих намірів. Зокрема, під час звіту за рік роботи фейкове "Міністерство праці та соцполітики Запорізької області" заявило про те, що "опікунів знайшли" 223-м неповнолітнім.

Федоров заявив, що наших дітей примусово вивозять до Росії попри всі правові норми. На території ворога неповнолітні отримують російське громадянство. Також їх утримують "у незрозумілих закладах або виховуються у "потрібних" сім'ях".

Іван Федоров вважає, що Уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова продемонструвала приклад всьому світу, оскільки Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на її арешт за депортацію українських дітей.

"Маємо зупинити озвірілого ворога, який посягає на найдорожче — наших дітей. Чекаємо на деокупацію. На звільнення наших людей та повернення наших дітей", — додав мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, 18 липня Фокус повідомляв, що окупанти почали вивозити українських дітей у Білорусь. Тоді як в допомозі РФ у депортації українських дітей зізнався і Червоний Хрест Білорусі. Проте там назвали це миротворчою місією.

Також незаконне вивезення дітей виправдовує білоруська пропаганда. Зокрема, це називають гуманітарною допомогою, адже таким чином вони "рятують бідних дітей".