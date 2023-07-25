Росія давно планувала вихід із "зернової угоди" й атаки на українські порти, — ГУР

ГУР Міноборони оприлюднило закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва РФ, в якій описано план із перешкоджання зерновій ініціативі. Згідно з документом, російські інспектори перевіряли судна за спеціальними методичними документами і максимально знизили обсяг зерна, що вивозилося в рамках "зернової угоди".

Російська Федерація давно планувала обстріли портової та зернової інфраструктури України — вони є частиною плану виходу агресора із Чорноморської зернової ініціативи. У разі продовження морських перевезень українських зернових, Москва вдасться до шантажу і терористичних атак, розповів в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Росія планувала обстріли портової та зернової інфраструктури задовго до формального оголошення та рішення Кремля вийти з зернової ініціативи.

"Є ціла низка доказів, і сьогодні ці документи будуть оприлюднені, які свідчать про те, що р*шисти цілеспрямовано в рамках зернової угоди чинили перешкоди для перевірки суден, навмисне ставили завдання зменшення кількості українського зерна, яке мало потрапляти за кордон в межах "зернової угоди", — повідомив він.

Юсов зазначає, що за реалізацію цього плану в Росії виконавці отримували нагороди від російського керівництва. З його слів, частиною терористичного плану РФ стали удари по українській портовій, зерновій інфраструктурі, а також знищення запасів збіжжя, яке вже було зафрахтовано і мало потрапити до країн, що потребують цього зерна.

Представник ГУР наголосив, що Росія вже не приховує, що займається "глобальним піратством і веде абсолютно геноцидну війну". При цьому, з його слів, окупанти шкодять не лише Україні, але й світу, оскільки йдеться про можливий зрив міжнародних продовольчих програм, зміни у ціновій політиці на зерно. На його думку, такі дії призведуть до зменшення кількості країн, урядів, політиків, які ще ставляться з симпатією до режиму Путіна.

Юсов також зазначив, що у випадку реалізації зернової угоди без Росії, у відповідь будуть шантаж і терористичні атаки.

"Будь-який формат, в якому терористи були присутні, а після його зміни будуть виключені з нього, то це не посилення для їхнього режиму. Вони будуть пробувати рвати і метати, пробувати проводити ІПСО, продовжувати терористичні атаки. Так, будуть. Вони і так це роблять", — зазначив представник ГУР.

Юсов наголосив, що є правило – не піддаватися на шантаж терориста. З його слів, мотиви путінського режиму не гуманістичні, адже не йдеться про піклування продовольчою програмою ООН чи про долю країн Африки й Азії.

"Це абсолютно імперські шовіністичні мотиви. Головним з яким залишається знищення України, українців як нації. І про це потрібно говорити світу", — сказав він.

Нагадаємо, 25 липня ГУР Міноборони оприлюднило закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва РФ, в якій описано план із перешкоджання зерновій ініціативі. Згідно з документом, російські інспектори перевіряли судна за спеціальними методичними документами і максимально знизили обсяг зерна, що вивозилося в рамках "зернової угоди". У документі також зазначені етапи "знищення" зернової ініціативи.

Додамо, що після офіційного виходу з зернової угоди, російські військові почали обстріли портової та зернової інфраструктури України. Так, у ніч на 19 липня росіяни пошкодили ракетами типу "Онікс" та Х-22 зерновий і олійний термінали портів Одеси і Чорноморська. Зокрема, в порту Чорноморська обстріли знищили 60 тисяч тонн зерна. У ніч на 21 липня, ворог атакував Одещину ракетами "Калібр". Одна з ракет поцілила у зерносховище сільськогосподарського підприємства, пожежа знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю.

А у ніч на 24 липня російські загарбники атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed інфраструктуру порту міста Рені на Дунаї. Внаслідок атаки був знищений термінал із зерном та пошкоджені резервуари для зберігання інших вантажів. Атака на порт Рені призвела до різкого подорожчання пшениці на світових біржах.