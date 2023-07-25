"Наказую любити безмежно": Валерій Залужний привітав військового ЗСУ з весіллям (відео)

Головнокомандувач ЗСУ подякував нареченому за хорошу службу і привітав молодят зі створенням сім'ї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знову "з'явився" на публіці. Цього разу він привітав підлеглого — військовослужбовця Збройних сил України з одруженням. У відеозверненні до молодят генерал наказав військовому кохати та піклуватися про свою дружину, бути їй гарним чоловіком і робити все, що вона захоче. Вітальну промову генерала презентували просто під час весільного банкету молодят. Кадри з відеозверненням головнокомандувача опублікував фотограф Юрій Миндзар.

"Хотів би привітати тебе і твою наречену Інну із вашим одруженням і створенням сім’я в такий надважкий і складний час. Як головнокомандувач Збройних сил України, наказую тобі любити її безмежно, оберігати від усього, носити на руках, дарувати квіти, цілувати, обіймати, і робити все, що вона побажає", — сказав Залужний.

Молодята та весільні гості з гумором і сміхом відреагували на звернення головнокомандувача. Сам же новоспечений чоловік пообіцяв виконати генеральський наказ.

У коментарях до відео автор зазначив, що гості та самі молодята були надзвичайно здивовані такому подарунку.

Нагадаємо, 24 липня Валерій Залужний опублікував зворушливе привітання на честь дня народження своєї дружини Олени й вставив у нього фото з сімейного альбому.

На думку полковника Романа Світана, генерал Залужний формує плацдарм для деокупації Криму. На думку Світана, удари безпілотників по Кримському мосту 17 липня та військових об’єктах тимчасово окупованого півострова, свідчать про підготовку звільнення півострова від агресора.

14 липня Валерій Залужний заявив, що поверне півострів Крим, навіть якщо західні партнери будуть проти. Він також пообіцяв зробити українську армію настільки сильною, щоб на Україну більше ніхто не нападав.