"Піт артилериста береже кров піхоти": Залужний показав роботу гармати "Гіацинт" (відео)

Артилерія ворога – це першочергова ціль для українських захисників, а артилерійські дуелі з російськими загарбниками відбуваються постійно.

Розрахунок гармати "Гіацинт" 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка працює на одному із найскладніших напрямків. Про це у Telegram-каналі повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.

Боєць на псевдо "Ганс" зазначив, що під керівництвом досвідчених військових установка здатна продемонструвати ефективні результати. Він наголосив, що артилерія виконує надважливе завдання стосовно підтримки підрозділів, які зосереджені на передньому краї.

"Є таке хороше гасло: "Піт артилериста береже кров піхоти". І це дійсно так", – говорить командир артилерійської батареї.

Українські військові розповіли, що намагаються докласти максимальних зусиль задля того, щоб якомога краще підтримувати в боях наших піхотинців. Артилерія ворога – це першочергова ціль для українських захисників. Артилерійські дуелі з російськими загарбниками відбуваються постійно.

Артилерія ЗСУ у боях з росіянами

Експерти вважають, що українська артилерія завойовує перевагу в контрбатарейній боротьбі. Бійці намагаються прорвати російські оборонні рубежі. Військовий оглядач порталу War Zone Стетсон Пейн ведуть контрбатарейну боротьбу, поступово захоплюючи перевагу.

На думку аналітика Юліана Репке, російська ППО не здатна протистояти високоточній артилерії НАТО, яку мають у своєму розпорядженні ЗСУ на півдні країни. Він вважає, що російська армія більше не перевершує ЗСУ в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті. Такого висновку експерт дійшов після перегляду відео, на якому ракета РСЗВ HIMARS знищує російську далекобійну гармату "Гіацинт-Б" калібру 152 мм.

Нагадаємо, 25 липня військовий розкрив, що треба ЗСУ для успішних ударів дронами по РФ. За словами Юрія Касьянова, зараз ударів по Москві та інших регіонах Росії завдають невеликі підрозділи без єдиного плану і стратегії.