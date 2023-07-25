"У противника вже є": військовий розкрив, що треба ЗСУ для успішних ударів дронами по РФ

За словами Юрія Касьянова, зараз ударів по Москві та інших регіонах Росії завдають невеликі підрозділи без єдиного плану і стратегії.

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Росія атакує дронами-камікадзе Shahed Київ та Одесу у відповідь на удари по Москві та Кримському мосту. Військовий аеророзвідник Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook закликав створити в Україні орган, який координуватиме масовані нальоти безпілотників на супротивника.

На його думку, українцям необхідно більше лякати окупантів, завдаючи ударів відплати, а для цього потрібно більше дронів. За останні три місяці безпілотники атакували Москву всього чотири рази, тоді як росіяни регулярно бомблять Київ, Запоріжжя, Дніпро, Вінницю, Львів та інші міста.

"Щоночі навіть у глибокому тилу, у Москві, яка щільно охороняється, ворог має боятися українського гніву", — наголосив військовий. — "Горезвісні "центри ухвалення рішень", військові заводи, нафтобази та нафтопереробні заводи, електростанції, аеродроми військової авіації, системи ППО, військові склади — ніщо не повинно залишатися поза увагою".

Для цього, вважає Юрій Касьянов, українським військам необхідно щоночі відправляти в тил Росії сотні безпілотників. У росіян працює система ППО, і вони збиватимуть БПЛА не гірше, ніж ЗСУ збивають іранські Shahed, але арифметика війни така, що нехай одиниці, але до цілі долетять — так само у Другу світову війська союзників втрачали літаки, які бомбили військову інфраструктуру Німеччини.

Експерт додав, що крім великої кількості дронів Україні потрібна військова організація, що займатиметься регулярними бомбардуваннями. У ту ж Другу світову війну США і Великобританія мали стратегічні авіаційні командування, безліч бомбардувальників, винищувачів, служби розвідки і цілевказівки. Зі свого боку, у Німеччині був армійський корпус, який щодня запускав ракети Фау-1 і Фау-2. В Україні ж, за даними Касьянова, запусками дронів-камікадзе зараз займаються невеликі розрізнені підрозділи в різних відомствах без єдиного плану і стратегії.

"Пора відходити від аматорства у військовій справі. Смішно уявити, щоб кожен розрахунок ППО діє сам по собі, а не в єдиному військовому організмі, який зайнятий захистом українського неба. Безглуздо навіть подумати, що кожен льотчик літає сам по собі, коли хоче і куди хоче. Що кожна бригада воює на свій страх і ризик, а не за єдиним задумом і під єдиним командуванням", — закликав аеророзвідник. — "Передайте верховному, що нам потрібно створити єдине командування дальніх безпілотних бомбардувань. У противника воно вже є".

24 липня два безпілотники атакували Москву, вразивши будівлю поруч із Міноборони РФ і бізнес-центр. Військове керівництво Росії звинуватило в ударі Київ і заявило, ніби обидва дрони вдалося придушити засобами РЕБ.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОМБр ЗСУ Юрій Федоренко ("Ахіллес") заявив, що Сили оборони України не завдають ударів дронами по території Росії. Він натякнув, що в російському тилу діють партизани, які й запустили БПЛА в Москву.

Нещодавно Юрій Касьянов запропонував уніфікувати дрони в Україні. На його думку, варто створити окремий комітет, провести конкурс і відібрати по одній моделі кожного типу, щоб потім масово їх виробляти. На думку експерта, українським військовим буде набагато простіше освоювати і застосовувати стандартні БПЛА, однакові за своїми характеристиками та боєприпасами.