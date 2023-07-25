Бахмут та Лиман: Сирський відвідав напрямки з "протилежною обстановкою" (фото)
Зі слів генерала, мета зустрічі з бійцями бойових бригад — зрозуміти, яка реальна ситуація на фронті, та визначити, що саме їм потрібно для успішного ведення боїв.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрівся з бійцями двох бригад, які воюють на найгарячіших відтинках фронту на сході. Під час зустрічі було прийнято рішення щодо подальших дій на ділянках з "протилежною обстановкою". Про деякі деталі зустрічі ідеться в Telegram-каналі генерала.
У дописі вказано, що зустріч відбулась з двома бойовими бригадами, які воюють на сході — на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазначається, що ситуаціях на обох напрямках станом на 25 липня є "активною", однак за характером — "протилежною". При цьому не конкретизується, що саме мається на увазі під терміном "протилежні".
Сирський зустрівся з командирами, які діють у вказаних напрямках — хотів почути їхнє бачення ситуації та про наявні проблеми. Крім того, під час спілкування стане зрозуміло, де найскладніша ситуація і які саме засоби потрібні бійцям на полі бою, — "це принципово важливо розуміти", — зазначив командувач.
Ґрунтуючись на отриманій інформації, командування прийме рішення, які відповідають реальному стану речей, вказано у дописі генерала.
Бійці зустрілись з Сирським, отримали нагороди та цінні подарунки з рук Сирського. Генерал підсумував, що завдяки нинішній зустрічі зміцніли "взаємодовіра та розуміння".
У дописі не вказано, з якими саме бойовими бригадами зустрівся командувач Сухопутними військами. Одна на опублікованих світлинах видно бійців та прапори відповідних підрозділів:
- 67 ОМБр, створена на базі Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор";
- 93 ОМБр "Холодний яр".
Зазначимо, про ситуацію на Лиманському та Бахмутському відтинку фронту можна детальніше дізнатись від військового оглядача Костянтина Машовця. Оглядач зазначив, що на цих відтинках дійсно дещо протилежні обставини:
- на Лиманському відтинку армія РФ намагається просунутись у напрямку річки Оскіл і має певні успіхи південніше шляху Сватове-Борове біля населених пунктів Ковалівка-Кармазинівка;
- на Бахмутському відтинку ЗСУ вклинюються у позиції ворога між Яковлівкою та Соледаром, і також потужно тиснуть на росіян у районі Андріївка-Кліщіївка-Курдюмівка.
Нагадуємо, в ЗСУ відповіли на заяви російських військкорів про нібито використання касетних снарядів під Бахмутом. Зазначають, що це свідчить про ефективну роботу української артилерії: подібні "підозри" звучать "як комплімент".
Між тим генерал Валерій Залужний показав, як працює на лінії фронту гармата "Гіацинт". Один з артилеристів, який працює на цій гарматі, наголосив, що "піт артилерії береже кров піхоти".