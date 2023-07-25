Бахмут та Лиман: Сирський відвідав напрямки з "протилежною обстановкою" (фото)

Зі слів генерала, мета зустрічі з бійцями бойових бригад — зрозуміти, яка реальна ситуація на фронті, та визначити, що саме їм потрібно для успішного ведення боїв.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрівся з бійцями двох бригад, які воюють на найгарячіших відтинках фронту на сході. Під час зустрічі було прийнято рішення щодо подальших дій на ділянках з "протилежною обстановкою". Про деякі деталі зустрічі ідеться в Telegram-каналі генерала.

У дописі вказано, що зустріч відбулась з двома бойовими бригадами, які воюють на сході — на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазначається, що ситуаціях на обох напрямках станом на 25 липня є "активною", однак за характером — "протилежною". При цьому не конкретизується, що саме мається на увазі під терміном "протилежні".

Сирський зустрівся з командирами, які діють у вказаних напрямках — хотів почути їхнє бачення ситуації та про наявні проблеми. Крім того, під час спілкування стане зрозуміло, де найскладніша ситуація і які саме засоби потрібні бійцям на полі бою, — "це принципово важливо розуміти", — зазначив командувач.

Ґрунтуючись на отриманій інформації, командування прийме рішення, які відповідають реальному стану речей, вказано у дописі генерала.

Бійці зустрілись з Сирським, отримали нагороди та цінні подарунки з рук Сирського. Генерал підсумував, що завдяки нинішній зустрічі зміцніли "взаємодовіра та розуміння".

У дописі не вказано, з якими саме бойовими бригадами зустрівся командувач Сухопутними військами. Одна на опублікованих світлинах видно бійців та прапори відповідних підрозділів:

67 ОМБр, створена на базі Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор";

67 ОМБр ЗСУ та генерал Сирський

93 ОМБр "Холодний яр".

93 ОМБр ЗСУ та генерал Сирський

Зазначимо, про ситуацію на Лиманському та Бахмутському відтинку фронту можна детальніше дізнатись від військового оглядача Костянтина Машовця. Оглядач зазначив, що на цих відтинках дійсно дещо протилежні обставини:

на Лиманському відтинку армія РФ намагається просунутись у напрямку річки Оскіл і має певні успіхи південніше шляху Сватове-Борове біля населених пунктів Ковалівка-Кармазинівка;

Ситуація на Лиманському напрямку станом на 24 липня 2023 року

на Бахмутському відтинку ЗСУ вклинюються у позиції ворога між Яковлівкою та Соледаром, і також потужно тиснуть на росіян у районі Андріївка-Кліщіївка-Курдюмівка.

Ситуація на Бахмустькому напрямку станом на 24 липня 2023 року

Нагадуємо, в ЗСУ відповіли на заяви російських військкорів про нібито використання касетних снарядів під Бахмутом. Зазначають, що це свідчить про ефективну роботу української артилерії: подібні "підозри" звучать "як комплімент".

Між тим генерал Валерій Залужний показав, як працює на лінії фронту гармата "Гіацинт". Один з артилеристів, який працює на цій гарматі, наголосив, що "піт артилерії береже кров піхоти".