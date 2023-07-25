"Це комплімент": у ЗСУ відповіли на заяви росіян про удари касетними снарядами під Бахмутом

Речник Сергій Череватий завірив, що війська ефективно застосовують усі боєприпаси, надані партнерами. Також він зазначив, що українські артилеристи значно професійніші за бійців ЗС РФ.

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Збройні сили вже застосовують касетні снаряди на передовій. На це в ефірі телемарафону 25 липня натякнув речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Військовий прокоментував інформацію про використання захисниками в районі Бахмута боєприпасів, поставлених США. Відповідні дані поширюють російські військкори.

"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів, надану нам партнерами, і використовують максимально ефективно", — заявив Череватий.

Речник підкреслив, що згадки застосування ЗСУ касетних снарядів — це комплімент українським артилеристам. Також він відзначив рівень професійності захисників.

"Саме в якості виконання вогневих завдань наші артилеристи на голову вище них", — сказав військовий.

Череватий завірив, що українські бійці використовують кожен снаряд з максимальною користю.

Коментар Сергія Череватого (про касетні снаряди — з 3:59)

Нагадаємо, 20 липня американські журналісти повідомили, що Україна вже почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США. За даними ЗМІ, за допомогою цих снарядів захисники руйнували окопи, які уповільнювали контрнаступ.

Нещодавно, 24 липня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що цього тижня Україна надішле США звіт про застосування касетних боєприпасів. Він виразив сподівання, що снаряди виявляться "ефективнішими за звичайні".