Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі, — голова Мінстратегпрому

За словами міністра, виробничі потужності українського ОПК за останній місяць зросли вдвічі. Найбільший акцент робиться на створенні ракет.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 24 липня в інтерв'ю PAP заявив, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі. При цьому особливу увагу можуть зосередити на виробництві ракет.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", — сказав він.

За словами міністра, спершу потрібно розбудувати міць України як виробника зброї.

"Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", — сказав Камишін.

Міністр не навів конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК. Проте він заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.

Камишін очолює одне з найважливіших міністерств України з березня 2023 року. Він зазначив, що головною його метою перших 100 днів на посаді було змусити міністерство працювати на повну.

"Сьогодні я можу з гордістю сказати, що моє міністерство є повноцінним учасником процесів на політичній арені", — зазначив Олександр Камишін.

Міністерство з питань стратегічних галузей України є одним зі співзасновників проєкту "Brave 1", який сприяє співпраці між усіма учасниками оборонно-промислового комплексу. Завдяки цьому проєкту, який також орієнтований на іноземних інвесторів, виробники можуть швидше пройти шлях від ідеї до заключення контракту з Міноборони України.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні", — сказав міністр.

Нагадаємо, приватні компанії в Україні вироблятимуть боєприпаси для БПЛА. Ухвалена постанова скасовує бюрократичні процедури і відкриває ринок. Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити близько року, що утруднювало появу нових виробників на ринку.

Раніше,18 липня, експерт пояснив, чому РФ важко захистити Кримський міст від дронів ЗСУ. Безпілотні катери дають Україні дешеву "асиметричну" перевагу перед Росією, і окупантам складно їх знищувати в морі.