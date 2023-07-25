Під Бахмутом: аеророзвідка 45-ї ОАБр ліквідувала ворожий ЗРК "Стріла-10" (відео)

Ворожий комплекс був помічений, коли намагався збити безпілотник-коректувальник. ЗСУ завдали точного удару по техніці окупантів.

На Бахмутському напрямку аеророзвідка 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідувала зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", з якого окупанти запускали ракети. Про це повідомляють у Telegram-каналі стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Ворожий комплекс був помічений у той час, коли він намагався збити безпілотник-коректувальник. Удар ЗРК був неточний, проте бійці ЗСУ відпрацювали чітко по цілі. На записі видно, як українські військові завдають удару по техніці окупантів, унаслідок чого виникає пожежа.

Нагадаємо, 24 липня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої, ворог регулярно обстрілює населені пункти. 25 липня стало відомо, що українські війська зуміли просунутися вперед поблизу населеного пункту Андріївка. Наступальні та штурмові дії відбуваються на північ і південь від міста Бахмут, де ворог залишив укріплені позиції та відійшов.

Також 25 липня стало відомо, що українські військові з окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка успішно атакують ворожі сили на Бахмутському напрямку. Для цього використовуються екіпажі БМ-21 "Град", які здійснюють удари осколково-фугасними боєприпасами. Водночас російські загарбники не полишають спроб наступу й активно ведуть атаку в районах на північний захід від Оріхового-Василівки, а також на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки, де ЗСУ вдалося відбити атаки.

Фокус писав 24 липня, що російські окупанти вдарили касетними снарядами по водоймі в Костянтинівці, на березі якої відпочивали сім'ї з дітьми. Унаслідок атаки постраждали щонайменше вісім осіб. Серед них поранення дістали четверо дітей — дві сестри 11 і 12 років, а також хлопчик п'яти років. Ще одна тяжкопоранена дитина — 10-ти річний хлопчик — померла в лікарні.