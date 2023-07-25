Україна в найближчі місяці отримає додаткові новітні ЗРК Skynex, – Rheinmetall

Зенітно-ракетний комплекс має 35-мм гармату Oerlikon Mk3, яка може дуже дешево та ефективно знищувати безпілотники чи крилаті ракети.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall заявив. що в найближчі місяці Україна отримає одразу два ЗРК Skynex з гарматами калібром 35-мм. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В статті про те, яку допомогу надає Україні Rheinmetall вказується, що українська армія скоро отримає два новітніх комплекси Skynex. Зазначається, що успіх ЗСУ Gepard показує важливість протиповітряної оборони гарматного типу, особливо при перехопленні крилатих ракет та безпілотників.

Skynex має програмовані 35-мм боєприпаси AHEAD, які дозволять ефективно знищувати цілі на дуже близькій відстані. До того ж 35-мм боєприпаси будуть значно дешевші ніж аналоги на базі ракет в такому ж діапазоні дії. Знищення повітряної цілі може коштувати близько 4 тисяч євро, що майже в 100 разів дешевше, ніж запуск ракети IRIS-T.

"У другій половині 2023 року Україна отримає дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного вибуху", — повідомили в компанії.

Базою для машин буде вантажівка Rheinmetall HX 8X8. В основі комплексу лежить 35-мм гармата Oerlikon Mk3. Вона здатна уражати цілі на відстані до 4000 метрів та має скорострільність до 1000 за хвилину. Боєприпас AHEAD має 152 уражаючих елементи, які утворюють певну хмару для перехоплення цілей.

Україна є першою країною, хто експлуатує Skynex.

Нагадаємо, 11 травня ЗМІ писали, як для України виробляли ЗРК Skynex в кооперації трьох країн.

26 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що системи Skynex вже охороняють українське небо.