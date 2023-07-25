У Вашингтоні сумніваються, що контрнаступ ЗСУ призведе до переговорів цього року, — WSJ

Офіційні представники США побоюються, що війна може затягнутися, а Заходу не вистачить рішучості та ресурсів продовжувати підтримувати Україну.

У Вашингтоні сумніваються, що переговори щодо завершення повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну можуть відбутися цьогоріч, оскільки темпи українського контрнаступу повільні, через що виникає ризик затягування конфлікту. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб.

"Повільний темп українського контрнаступу проти російських загарбників, які перебувають на укріплених позиціях, послаблює надії на те, що переговори про завершення бойових дій можуть бути цього року, і підвищує загрозу тривалого конфлікту", — пишуть у виданні.

За інформацією ЗМІ, у Вашингтоні визнають, що Київ поки що не здійснив прориву в контрнаступі, а тому оцінювати його ефективність зарано. Україна ще не направила більшість бойових бригад, особливо тих, які були навчені на європейських базах. Однак якщо це станеться і не дасть результатів, американці готові "визначити подальший шлях".

У виданні додають, що ситуація з тривалою війною в Україні стане перевіркою для стратегії президента Байдена, який вважає, що виділення мільярдів доларів на військову допомогу Україні допоможе Києву вести переговори з Росією з позиції сили.

"Це також може кинути виклик збереженій здатності Заходу постачати зброю, якої і без того не вистачає, і забезпечити політичну підтримку тих, хто виступає проти підтримки війни США", — пишуть у Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що у деяких чиновників є побоювання, чи вистачить у США і союзників рішучості продовжувати підтримку або навіть розширити її, якщо контрнаступ не відповідатиме заявленим очікуванням.

Фокус раніше писав, що на Бахмутському напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ, тривають важкі бої. 24 липня комбат 1-го МБ 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Бот" зазначив, що українські війська просуваються в напрямку села Андріївка на південь від Бахмута. За його словами, артилерія ворога в цій локації суттєво переважає за чисельністю українську.

25 липня українські бійці повідомляли, що в районі Кліщіївки противник зазнає великих втрат.