ЄС готовий експортувати українське зерно через "коридори солідарності"

Всі українські сільськогосподарські культури можуть почати вивозити через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.

Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це заявив європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє Sky News.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", — сказав він.

Войцеховський додав, що до того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, 60% українського експорту відправлялося "коридорами солідарності", запровадженими ЄС і країнами-сусідами України. А решта 40% продовольства йшли через Чорне море.

Як зазначає агентство Інтерфакс, на початку червня 2022 року Єврокомісія оголосила про тісну співпрацю з державами-членами ЄС, українською владою та операторами заради прискорення роботи з організації "коридорів солідарності" для вивезення зерна наземними маршрутами з території України і далі через порти країн Євросоюзу. "Коридори" були організовані у відповідь на морську блокаду українських портів.

Як повідомляє видання Trans.info, "коридори солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами. З моменту їхнього запуску, вони дали змогу експортувати 57 млн тонн української продукції, що принесло €25 млрд прибутку сільгоспвиробникам і економічним операторам в Україні.

Нагадаємо, журналісти видання The New York Times переконані, що для судноплавних компаній залишається все менше варіантів доставки українського зерна на світові ринки. На їхню думку, це посилює торговельну кризу, яка посилить тиск на світові ціни на продовольство. Побоювання кризи посилилися у зв'язку з пошкодженням безпілотниками Shahed-136 ангара із зерном і резервуарів для зберігання інших вантажів у порту Рені на Дунаї.

25 липня на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі, представники Німеччини та Франції виступили проти продовження обмежень на експорт українського зерна в Угорщину, Польщу, Словаччину, Румунію та Болгарію. На їхню думку, внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні запланованих у поточному році виборів, не повинні розігруватися "на спині України".

Тим часом члени литовського уряду направили до Єврокомісії лист із пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна. У Брюсселі підтвердили важливість "балтійського коридору".