У РФ з'явиться в рази більше дронів: Іран будує завод БПЛА в Татарстані, — розвідка США

За даними американського розвідвідомства, новий завод покликаний забезпечити Росію запасом БПЛА, який буде "на порядок вищим", як порівняти з тим, що поставляють з Ірану на сьогодні.

В американській розвідспільноті попередили, що Росія за підтримки Ірану будує на своїй території завод із виробництва безпілотників, що може суттєво вплинути на війну в Україні. Про це повідомляє CNN.

Аналітики Розвідувального управління Міністерства оборони США прогнозують, що завод із виробництва безпілотників, який будується в особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстану, покликаний забезпечити Росію запасом БПЛА, який буде "на порядок вищим", якщо порівняти з тим, що постачають з Ірану на сьогодні.

Уламки іранського дрона

Ймовірно, до початку наступного року всі роботи завершать, а нові безпілотники можуть мати значний вплив на розклад сил в Україні. У квітні 2023 року США опублікували супутниковий знімок можливого розташування заводу БПЛА в Татарстані.

Іранський дрон

Зі свого боку, Іран регулярно переправляє обладнання у РФ, щоб допомогти в будівництві об'єкта.

Нагадаємо, що в МЗС Британії попередили, що РФ може атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, що стане новим витком ескалації.

Також повідомлялося, що в Ростовській області побудують новий завод для виробництва БПЛА. Інвестиції в будівництво мають становити в межах 500 млн рублів.