Боєприпаси для NASAMS, Patriot та HIMARS: США виділили пакет допомоги на $400 млн

У переліку, опублікованому оборонним відомством США, ракети для ППО, високоточні снаряди для HIMARS, а також БК для артилерії та мінометів: усе — готове для відправки в Україну.

В Міністерстві оборони США повідомили вміст другого поспіль пакету військової допомоги, яку отримає Україна. У пакеті — снаряди для ППО, які якнайшвидше опиняться у ЗСУ. Про деталі поставок ідеться у пресрелізі на сайті відомства.

У дописі пресслужби вказано, що військове спорядження, яке отримає Україна, виділяється з запасів, які вже є на складах армії. Отже, не потрібен час на виготовлення і воно незабаром надійде у розпорядження українських військ.

Перелік снарядів різних видів, які отримають ЗСУ:

ракети для ППО — для систем Patriot та NASAMS;

снаряди для високоточної артилерії — ракети для HIMARS;

снаряди для гармат калібру 155 мм та 105 мм;

снаряди для мінометів калібру 120 мм та 60 мм;

ракети TOW;

авіаційні ракети Hydra-70;

снаряди для підриву перешкод.

Військове устаткування різного призначення:

ЗРК Stinger;

протитанкові засоби — Javelin та інше аналогічне спорядження;

розвідувальні нанодрони Hornet;

бронетранспортери Stryker — 32 шт.;

тактичні аеронавігаційні системи;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Також українські Сили оборони отримають набої для стрілецької зброї — 28 млн шт.

Крім того, Міністерство оборони США освіжило загальний список військового спорядження, яке надіслали Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року на загальну суму понад 43 млрд дол.

Зазначимо, про можливий вміст другого поспіль пакету допомоги кілька годин тому написало агентство CNN. При цьому вказувалось, що до пакета увійде велика кількість боєприпасів різного призначення, які знадобляться ЗСУ для контрнаступу.

Попередній пакет виділено 19 липня на загальну суму 1,3 млрд дол. До пакета увійшли чотири ЗРК NASAMS, нанодрони та ударні дрони Switchblade. На відміну від сьогоднішнього пакета, попередній виділено згідно з програмою USAI — це означає, що військове спорядження буде замовлятись американським зброярам і зараз його ще не існує.

Нагадуємо, українські військові натякнули, що використали касетні боєприпаси у районі Бахмуту. При цьому вони підтвердили заяви російських військкорів, які повідомили про це кілька днів тому.

Між тим генерал Олександр Сирський провів інспекцію лінії фронту на Бахмуті та під Лиманом. Зі слів генерала, ситуація на цих відтинках фронту — "протилежна".