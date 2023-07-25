Стосується Польщі та країн Балтії: Данілов висловився про ядерну зброю РФ у Білорусі

На думку секретаря РНБО, перекидання частини російського ядерного арсеналу на територію сусідньої країни спрямоване на те, щоб посіяти страх у країнах Заходу.

Переміщення ядерної зброї Російської Федерації на територію Республіки Білорусь нічого суттєво не змінює для України. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 25 липня.

Як зазначає чиновник, розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі спрямоване на те, щоб залякати західних партнерів України. Однак для Києва цей крок не має суттєвого значення.

"Це стосується насамперед Польщі, країн Балтії. Ми дуже ретельно відстежуємо все, що там відбувається", — констатував Олексій Данілов.

Секретар РНБО також вказав на те, що Росія фактично поглинає Білорусь, яка, за його словами, вже "майже не самостійна країна".

Розміщення ядерної зброї в Білорусі: що відомо

Нагадаємо, 22 липня видання CNN повідомило, посилаючись на розвідувальне управління Міноборони США, що в Білорусі з'явилося тактичне ядерне озброєння, перекинуте з Російської Федерації.

Олександр Лукашенко, виступаючи в День незалежності Білорусі 30 червня, заявив, що його країні ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю, отриману від РФ. Попри це, частина російського ядерного арсеналу, на думку політика, має лежати в "надійному місці" на території Білорусі.

Раніше, 13 червня, Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю в разі загрози для Білорусі без вагань, якщо проти його країни буде застосовано агресію. Водночас він підкреслив, що не хотів би ухвалювати таке рішення.