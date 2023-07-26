Секретні угоди з РФ допомагають Кім Чен Ину фінансувати ядерну програму КНДР, — ЗМІ

За словами журналістів, Росія відновила постачання нафти в Північну Корею вперше з 2020 року.

Глава КНДР Кім Чен Ин знайшов нові способи поповнити свою спустошену скарбницю за рахунок РФ. Ці гроші дозволяють йому фінансувати свою ядерну програму. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Російська Федерація вперше з 2020-го року відновила постачання нафти в Північну Корею. Ба більше, раніше Росія відправляла в КНДР зерно. На Заході припускають, що натомість Пхеньян дає Москві боєприпаси для війни з Україною. Хоча в Північній Кореї це заперечують.

Повідомляється, що у КНДР є мільйони 152-мм артилерійські снаряди, які потрібні Росії, оскільки вони сумісні з озброєнням радянських часів.

Як вважає експерт з озброєнь Джуст Оліманс, у Пхеньяні вхопляться за можливість позбутися частини своїх запасів за високою ціною. За оцінками економістів, якби Північна Корея продавала снаряди по 1000 доларів за штуку, продаж 250 000 снарядів дорівнював би приблизно 1% її ВВП.

Видання пише, що Північній Кореї також допомагає Китай. Крім того, Пхеньян разом із Москвою займаються кіберзлочинністю. Саме це допомагає Кім Чен Ину забезпечувати стабільність економіки для функціонування його країни.

У матеріалі сказано, що Росія і Китай демонструють свою підтримку Пхеньяну, відправляючи делегації з високопоставлених чиновників. Крім того, країни займаються прихованою торгівлею, оскільки перебувають під санкціями ООН. Торгують вони з Північною Кореєю.

Нагадаємо, що російські ЗМІ заявили, що Шойгу зібрався в КНДР на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни. Так, 26 липня в КНДР розпочнуться пам'ятні заходи, присвячені закінченню війни, яку вони називають Вітчизняною визвольною. Очікується, що на "святкування" також прибуде топчиновник із Китаю.

Крім того, 11 липня у Кім Чен Ина відреагували на постачання Україні касетних боєприпасів. На думку представниці КНДР Чхве Сон Хуей, постачання Києву заборонених у низці країн боєприпасів підштовхне світ до нової катастрофи. Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну Пхеньян встановив тісніші зв'язки з Москвою.