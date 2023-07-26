Привів до масових втеч: арешт Гіркіна налякав кураторів Кремля в окупації, — підпілля

За даними ЦНС, занепадницькі настрої колаборантів і росіян на окупованих територіях спровокували фактичне блокування роботи нелегітимних адміністрацій.

Арешт проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та Павла Губарєва значно насторожив співробітників, які співпрацюють з окупаційною владою на тимчасово контрольованих Росією ділянках території України. Через цю ситуацію почалася масові втечі колаборантів із цих районів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У джерелі вказується на наростаючу напругу серед окупантів на тимчасово окупованих територіях. Настрої колаборантів і російських представників в окупаційних адміністраціях уже не настільки оптимістичні, як це було раніше.

"Так, серед гауляйтерів поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоров'я, щоб відсидіти вдома процес "кадрових чисток". У цю частину більша частина кремлівських кураторів узагалі відбула до РФ", — ідеться в повідомленні.

На думку Центру національного опору, така невизначеність уже призвела в деяких випадках до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

"Однак Москва не може виправити ситуацію, адже політика Кремля і є причина такої ситуації", — заявили в Центрі.

Нагадаємо, 21 липня російські правоохоронці за заявою екс-співробітника ПВК "Вагнер" затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Суд висунув Гіркіну обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Крім того, того ж дня в Росії правоохоронці затримали Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Губарєва заарештували після одиночного пікету під будівлею суду в Москві, куди він прибув, щоб підтримати Гіркіна.

Арешти ватажків терористів налякали російських колабораціоністів на тимчасово окупованих територіях України. Керівники нелегітимних адміністрацій масово беруть "відпустки" за станом здоров'я, щоб пересидіти вдома процес "кадрових чисток".