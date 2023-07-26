Чорноморський флот РФ підготувався до блокади і перехоплення суден, — британська розвідка

Група російських кораблів, до якої може увійти і новітній корвет "Сергей Котов", патрулюватиме і за необхідності перехоплюватиме цивільні судна на шляху з Босфору до Одеси.

Після виходу Росії із зернової угоди кораблі Чорноморського флоту РФ змінили свою позицію, підготувавшись до блокади України і перехоплення комерційних суден, які вирушать в українські порти. Про це 16 липня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Зокрема, британська розвідка звернула увагу на російський корвет "Сергей Котов", який був розгорнутий у південній частині акваторії Чорного моря. Повідомляється, що цей корабель може увійти до складу оперативної групи, яка патрулюватиме і за необхідності перехоплюватиме судна на шляху з протоки Босфор до Одеси.

"Існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують в Україну", — ідеться в публікації.

У Міноборони зазначили, що спочатку Чорноморська зернова ініціатива пом'якшила напруженість у чорноморському регіоні, проте наразі небезпека збільшення інтенсивності та масштабів конфлікту зростає.

Нагадаємо, 25 липня Міноборони РФ повідомило, що за 370 км на північний захід від Севастополя в Чорному морі було атаковано корвет російського флоту "Сергей Котов". Згідно з даними оборонного відомства, українські сили атакували корабель двома швидкохідними безекіпажними катерами.

Прессекретар Ради національної безпеки США Адам Годж заявив, що після виходу із зернової ініціативи Росія встановила додаткові мінні загородження на підходах до українських портів. За його словами, Москва спробує виправдати напади на комерційні судна і звинуватити в цих нападах Київ.