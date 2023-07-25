Звинуватили ЗСУ: у Чорному морі морські дрони атакували російський корабель "Сергей Котов"

За інформацією Міноборони РФ, атака безпілотників нібито була безуспішною, оскільки екіпажу вдалося вразити апарати штатним озброєнням із дистанції 800 метрів.

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У ніч на 25 липня було здійснено спробу атаки двома швидкохідними безекіпажними катерами на патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов". Як повідомила пресслужба Міноборони РФ, корабель патрулював акваторію Чорного моря за 370 км на південний захід від Севастополя.

Традиційно оборонне відомство країни-агресора звинуватило в атаці Збройні сили України. У публікації сказано, що атака на російський військовий корабель була безуспішною.

"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергей Котов" Чорноморського флоту", — пише пресслужба.

Зазначається, що обидва дистанційно-керовані катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля. При цьому об'єкти були вражені з дистанції 1000 і 800 метрів, уточнили в Міноборони.

"Постраждалих немає. Корабель "Сергей Котов" Чорноморського флоту продовжує виконання поставлених завдань", — ідеться на завершення.

Зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не коментували подію.

Корабель проєкту 22160

"Сергей Котов" — модульний патрульний корабель проєкту 22160. Це один із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії.

Повна водотоннажність — 1800 тонн, екіпаж складається з 28 осіб, автономність плавання в межах 60 діб.

Патрульний корабель "Сергій Котов"

На озброєнні корабля перебувають універсальна артилерійська 76,2-міліметрова установка АК-176МА зі скорострільністю до 120 пострілів на хвилину і два 14,5-міліметрові кулемети КПВ у морських тумбових кулеметних установках (МТКУ).

Завдяки модульній конструкції корабля, є можливість встановлення контейнерного озброєння, зокрема крилатих ракет "Калібр", або Х-35.

"Сергій Котов" оснащений новітнім радіолокаційним комплексом "Позитив-МК", який працює в активному і пасивному режимі. У пасивному режимі, як стверджують російські джерела, комплекс "гарантовано" виявляє випромінювання працюючих передавачів надводних кораблів противника на відстані до 300 кілометрів. Що стосується активного режиму, то ці дані не розголошуються.

Нагадаємо, що в травні стався аналогічний напад у Чорному морі на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Тоді українські морські дрони завдали незначних пошкоджень кораблю, що було підтверджено відповідними відеокадрами.