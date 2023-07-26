Успіхи ЗСУ на південному фронті: українські бійці зайняли позиції біля Старомайорського, — Генштаб

На проблемних ділянках фронту противник стягує резерви, а в районі Роботиного, Запорізької області, безуспішно намагався відбити раніше втрачені позиції.

Українські захисники просунулися на Бердянському напрямку в районі населеного пункту Старомайорське. На зайнятих позиціях бійці Сил оборони закріплюються попри потужний опір противника. Про це 26 липня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті. Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах", — йдеться в повідомленні Military Media Center.

Тим часом противник чинить потужний опір, а на деяких ділянках фронту намагається контратакувати. Зокрема, російські війська спробували відбити раніше втрачені позиції на північний схід від населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі, однак спроби не увінчалися успіхом.

"Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви", — повідомив Ковальов.

Карта бойових дій на півдні України. Джерело: deepstatemap.live

В оперативному зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що загалом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

З цією метою ЗС РФ продовжують завдавати артилерійських ударів і застосовувати бойову авіацію в районах близько 30 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України домоглися важливих тактичних успіхів на флангах під Бахмутом, а точніше південніше Кліщіївки. Експерти зазначили, що наразі українські сили змінили тактику наступу, створюючи умови для виснаження живої сили та техніки в армії РФ.