Призводить до виснаження ворога: в ISW розкрили деталі нової тактики контрнаступу ЗСУ

Експерти ISW вважають, що українські контрнаступальні операції прагнуть створити асиметричний градієнт виснаження, що дає змогу зберігати робочу силу.

Related video

Збройні Сили України продовжували вести контрнаступальні операції на щонайменше трьох ділянках фронту. Бійцям вдалося просунутися вперед під Бахмутом. Про це стало відомо у звіті ISW.

За даними експертів, на кадрах із геолокацією, опублікованих 25 липня, чітко видно, що Сили оборони України домоглися важливих тактичних успіхів на південь від Кліщіївки, що розташована за 7 км на північний захід від Бахмута.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці вели наступальні операції на:

Бахмутському,

Мелітопольському (захід Запорізької області)

і Бердянському (прикордонний район Запорізької та Донецької областей) напрямках.

За інформацією з українських джерел, повідомляється про переміщення наших військових на відстань 750 метрів у бік Старомайорського (це в районі 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки). Згідно з російськими джерелами, ЗСУ також здійснили невелике просування в бік заходу від Оріхового.

В Інституті вивчення війни (ISW) звертають увагу на свої оцінки, згідно з якими українські контрнаступальні операції прагнуть створити асиметричний градієнт виснаження, що дає змогу зберігати українську робочу силу. Це досягається завдяки використанню повільніших темпів територіальних просувань і звільнення земель, що призводить до поступового виснаження живої сили і техніки в армії РФ.

Нагадаємо, 25 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів із позицій у районі Андріївки поблизу Бахмута. Українські війська наступають північніше і південніше міста, ворог залишив укріплені позиції і відступив.

Волонтер і блогер Сергій Стерненко 24 липня повідомив, що українські оператори безпілотників за допомогою FPV-дрона уразили укриття ЗС РФ на південному напрямку фронту. Бійці Сил спеціальних операцій дочекалися, коли окупанти зберуться в одному місці, а потім підірвали їх точним ударом безпілотника.