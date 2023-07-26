Духовна скрєпа: російського військового звільнили від ув'язнення за участь у війни проти України

Єфрейтор-контрактник Владислав Устинов скоїв смертельну ДТП, але російський суд звільнив його від покарання за бойові досягнення у війні проти України

Верховний суд Російської Федерації визнав участь у війні проти України підставою для звільнення від покарання, повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ визнала можливим звільнити від покарання єфрейтора Владислава Устинова, визнаного винним у смертельній ДТП "у зв'язку зі зміною обстановки".

За даними Верховного суду РФ, таке рішення ухвалене з урахуванням обставин кримінальної справи і даних про особу засудженого, який проходить військову службу за контрактом і бере участь у війні проти України.

Повідомляється, що таке рішення ухвалили за кілька днів після того, як набув чинності закон, що дозволив звільняти учасників війни Росії проти України від кримінальної відповідальності за нетяжкі злочини.

Верховний суд РФ послався на те, що з моменту скоєння злочину минуло понад півтора року і засуджений "виконує бойові завдання у зоні проведення "СВО" (російське визначення війни проти України, — ред.)", а отже, більше не становить небезпеки для суспільства.

У ДТП, скоєній єфрейтором Устиновим, загинули дві людини, після чого його засудили до двох років колонії-поселення.

В ухвалі Верховного суду РФ повідомляють, що Устинов уперше вчинив злочин середньої тяжкості, повністю визнав провину і розкаявся у скоєному, активно сприяв розслідуванню і добровільно відшкодував збитки.

Крім того, додає ЗС РФ, під час служби йому присвоїли військове звання на один щабель вище, ніж належить за "військові заслуги". Також Устинов характеризується командуванням як "військовослужбовець, який проявляє мужність, відвагу і високий рівень професійної підготовки".

У зв'язку з цим ВС РФ дійшов висновку, що "внаслідок зміни обстановки" засуджений "перестав бути суспільно небезпечним" і підлягає звільненню від покарання.

За кілька днів до рішення ВР РФ набув чинності закон "Про особливості кримінальної відповідальності осіб, які залучаються до участі в спеціальній військовій операції". Згідно з документом засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості громадяни можуть бути звільнені від покарання, якщо їх мобілізують для участі у війні проти України або укладуть контракт про проходження військової служби.

Однак повідомляється, що застосувати таке правило до єфрейтора Устинова було б складно, адже в момент скоєння злочину він уже перебував на службі за контрактом.

Адвокат Олександр Передрук зізнається, що досі нічого не чув про те, щоб участь у війні проти України застосовували суди як підставу для звільнення від покарання, і не готовий прогнозувати, наскільки широко може поширитися така практика, особливо з урахуванням ухвалення спеціального закону.

Водночас Передрук зазначає, що судам ніщо не заважає використовувати ці підстави.

Нагадаємо, 26 липня Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що колаборантам із російських силових структур у тимчасово окупованій Луганській області почали роздавати повістки та відправляти на передову. Таким чином загарбники звільняють місця "під своїх людей", які приїжджають із різних регіонів РФ.

20 липня команда хакерів KibOrg розкрила імена колабораціоністів, які вивозили дітей з Луганська до Росії. Також хакери повідомили, що українських дітей викрадають і прилаштовують у сім'ї представники окупаційної влади "ЛНР", чиї імена відомі СБУ. Частину непублічних документів, які фігурували в розслідуванні, передано українським правоохоронцям.

Крім того, нещодавні арешти в РФ ватажків терористів Ігоря Гіркіна-Стрєлкова і Павла Губарєва налякали російських колабораціоністів на тимчасово окупованих територіях України. Гауляйтери масово беруть "відпустки" за станом здоров'я, щоб пересидіти вдома процес "кадрових чисток".