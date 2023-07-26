Бійці ССО показали, як взяли в полон російських десантників на Донеччині (відео)

У телефоні знищеного окупанта українські бійці виявили список з даними про втрати одного з підрозділів 247-го парашутно-десантного полку РФ.

У Старомайорську Донецької області група Сил Спеціальних Операцій (ССО) взяла в полон десантників з 247-го парашутно-десантного полку РФ. Про це повідомили в пресслужбі Сил Спеціальних Операцій ЗС України в Telegram.

"Російські десантники з 247-го парашутно-десантного полку поповнили лави полонених — завдяки воїнам ССО України. Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що бійці тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення висунулися на ліквідацію ворога. В результаті оператори ССО виявили та заблокували російських військових. Після чого розпочався бій із перестрілкою, під час якого ворог був змушений здатися в полон.

Своєю чергою бійці ССО виявили штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно-десантного полку РФ під час зачистки Старомайорська. Також у телефоні одного зі знищених окупантів українські бійці виявили список з даними про чималі втрати цього підрозділу.

Нагадаємо, 25 липня бійці зі складу Національної гвардії ліквідували ворожий танк, у результаті чого був знищеним боєкомплект, що знаходився всередині машини. Зокрема, у знищенні російської техніки брали участь військові з протитанкового взводу бригади "Рубіж", яка входить до складу "Гвардії наступу".

Тоді як 25 липня на Донбасі ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПЗРК.