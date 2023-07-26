Під українським стягом: РФ може обстріляти іноземні судна поблизу Криму, — Гуменюк (відео)

У Чорному морі зберігається "жвава" навігація цивільних суден. В ОК "Південь" попередили, що ЗС РФ можуть вдарити по них, щоб звинуватити Україну.

У Чорному морі вздовж узбережжя Криму зберігається навігація іноземних цивільних суден. ЗС РФ можуть вдарити по них та звинуватити у цьому Україну. Про це в ефірі телемарафону 26 липня розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Скоріш за все йдеться про те, що може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору. Тобто "не російське" — імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Перекласти провину на Україну — це класична практика окупантів", — підкреслила вона.

Речниця пояснила, що фактично операції під чужим прапором РФ проводить і на тимчасово окупованих територіях. Цього разу така загроза є для акваторії навколо захопленого Кримського півострова, де "жваво" рухаються цивільні кораблі.

"Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні, які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів анексії Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден, він наявний", — зазначила Гуменюк.

Зі слів керівниці пресцентру, для провокації Росія може застосувати дрони — як підводні, так і надводні — або ракети.

"(Щоб, — ред.) спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", — додала речниця.

Також Гуменюк пояснила, звідки в акваторії навколо тимчасово окупованого півострова взялися іноземні кораблі. З її слів, йдеться про цивільні судна, які в навігації не обмежені.

Коментар речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк

Нагадаємо, 16 липня у Міноборони Великої Британії проінформували, що РФ підготувалась до блокади України та перехоплення комерційних суден, які вирушать в українські порти.

Вранці 26 липня в Криму пролунали вибухи. У місцевому телеграм-каналі повідомили про роботу ППО в районі Козацької бухти. Місцеві розповіли, що російські окупанти перекрили поромну переправу у Севастопольській бухті та підняли авіацію.