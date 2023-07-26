Угода з постачання Ірану російських бойових літаків Су-35 може не відбутися, — ЗМІ

У Міноборони Ірану заявили, що країна здатна сама виробляти бойові літаки, хоча російська сторона відмовляється передати Тегерану необхідні знання і технології для цього.

Угода між Росією та Іраном щодо постачання російських сучасних винищувачів Су-35 може не відбутися, оскільки Тегеран зазначив, що виробляє власні літаки. Про це повідомило іранське видання Iran International.

Ще в січні цього року Тегеран замовив 24 російські літаки четвертого покоління СУ-35, однак за інформацією видання Guardian написали, що Іран досяг угоди про купівлю винищувачів. Причому, за словами депутата іранського парламенту Хайдара Хайдара Хайдарі, термін постачання мав закінчитися через три місяці, тобто приблизно 21 березня.

Однак через сім місяців літаки так і не прибули до Ірану. Автори публікації припустили, що причина цього криється у словах міністра оборони Ірану бригадного генерала Мохаммада Реза Аштіані, який заявив, що країна сама здатна виробляти бойову авіацію. Він також згадав, що влада "вивчає ситуацію" і може переглянути питання про купівлю, якщо вважатиме це за необхідне.

"На певному етапі ми уклали угоду, але дійшли висновку, що можемо самі виробляти бойові літаки, хоча угода з Росією може бути переглянута", — зазначив він.

При цьому Аштіані неоднозначно додав, що росіяни чомусь відмовляються передати Ірану необхідні знання і технології для самостійного виробництва літаків.

Що стосується подальшого російсько-іранського співробітництва у військовій сфері, то оглядачі зазначили, що в ситуацію могла втрутитися ізраїльська сторона. Як повідомило видання Israel Defence, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що провів переговори з росіянами з приводу військової допомоги Москви Тегерану. Під час діалогу було озвучено, що постачання в Іран передових російських озброєнь є потенційно небезпечними.

Також повідомлялось, що якщо Іран відмовиться від угоди щодо Су-35, то Росія може продати літаки в Єгипет.

Раніше ми писали, скільки літаків "Су" було поставлено на озброєння ЗС РФ у 2023 році. Експерт авіаційної галузі Валерій Романенко розповів Фокусу, що незважаючи на санкції ПКС Росії могли отримати 12 нових винищувачів.