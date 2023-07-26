ЗСУ влаштували окупантам дистанційний "мінний" феєрверк (відео)

Українські захисники виявили склад протитанкових мін російських окупантів і скинули на нього ВОГ.

На одній з ділянок фронту українські захисники підрвали протитанкові міни, які окупанти склали на узбіччі. Для цього ЗСУ використали дрон та ВОГ. Про успішне влучання у ворожий склад повідомили бійці підрозділу "Грифон 501".

"Це — не бомбер, це — всього навсього наш влучний скид ВОГу на більше ніж 50 протитанкових мін. А тепер тільки уявіть, як ми будемо лупцювати р*сню завдяки бомберу, який буде приносити їм в загальній кількості близько 10 кг "смаколиків", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що російські окупанти склали до купи десятки протитанкових мін. Їх з висоти пташиного польоту угледіли аеророзвідники, зарядили дрон вибухівкою і влучно скинули її у самісінький центр міінної купи. Після цього пролунав сильний вибух, а окупанти недорахувалися півсотні інженерних боєприпасів.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА. В уряді змогли усунути митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій для українських дронів та підняти частку прибутку виробників БПЛА до 25%.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ врятували побратимів за допомогою дрона. Аеророзвідка виявила бійців з 1-ї танкової бригади на Запорізькому напрямку і з безпілотника скинули їм воду та ліки і вивели у безпечне місце.