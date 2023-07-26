Для "подовження молодості": Пригожин тримав власний гарем незайманих дівчат у Петербурзі, — The Insider

На думку власника ПВК "Вагнер", "обмін рідинами" з незайманими дівчатами "подовжував його молодість". Для цього він винаймав номери в готелі, де майбутні "статеві партнерки" проживали деякий час "очікуючи" зустрічі з "кухарем" Путіна.

Російське недержавне видання The Insider провело розслідування та з’ясувало, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час перебування у Санкт-Петербурзі постійно користувався послугами повій, а особливу увагу приділяв незайманим дівчатам на межі повноліття.

За даними журналістів, Євген Пригожин дуже часто "купляв цноту" молодих дівчат, які були трохи старше 18 років, а серед працівниць "секс-індустрії" дуже багато людей знали про вподобання очільника ПВК "Вагнер".

Одна з дівчат, яка "продала цноту" Пригожину розповіла, що Пригожин замовляв одразу багато різних дівчат трохи старше 18 років.

"Він займався сексом без презерватива: вважав, що так обмінюється енергією, рідинами, ніби отримує від них заряд бадьорості. У нього взагалі багато своїх дивацтв, наприклад, під крайньою плоттю в нього вшиті "супутники". Це така модна тема в деяких чоловіків, особливо на зоні, коли всякі предмети зашивають туди. Вважається, що це має зробити з чоловіка статевого гіганта і що жінки від цього тащаться (отримують задоволення — ред.). Насправді жінкам це болісно і неприємно", — розповіла вона.

За словами розслідувачів, для дівчат "кухар" Путіна винаймав номери в готелі Solo Sokos Hotel. Зазначається, що деякі з дівчат жили там довго, а деяких, зокрема цнотливих дівчат, привозили та відвозили дуже швидко.

Дівчина, яка вже була "на зустрічі" з Пригожиним розповіла, що він називав незайманих дівчат "шампуньками", тому що він їх "відкривав та викидав".

"Це було восени 2019 року, мені було 18 років, я жила в Санкт-Петербурзі, була в глибокій депресії й мала лягти в лікарню. У той час я познайомилася з дівчинкою мого віку — її вигнали з дому, їй дуже потрібні були гроші. Вона запитала, чи не хочу я продати свою цноту за 40 тисяч рублів, а вона б тоді отримала комісію. Я така: а давайте, — хоча мені-то самій не настільки гроші потрібні були", — зазначила вона.

За її словами, вона не знала кому саме "продає" свою цноту.

"Я не підозрювала, з ким доведеться це зробити. Спочатку я зустрілася з його сутенеркою в кафе на Невському проспекті, миленько з нею поговорили. Це була дівчина років 30, з довгим темним волоссям. Вона сказала, що потрібно піти в клініку і перевірити цноту. Мене відправили в клініку "Согаз" — тут же з іншого боку Невського проспекту. На ресепшені потрібно було сказати пароль "жіночий спорт", — розповіла дівчина.

Після "перевірки" її відправили в готель Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Василівському острові.

"Мені здається, там завжди були якісь кімнати заброньовані для нього і дівчаток і завжди були якісь люди, які їх курирували. Там були дівчатка, не незаймані, яким він платив за секс по 5 тисяч рублів. Вони-то мені й розповіли, що це Пригожин. Вони тоді чекали його вже кілька днів", — додала вона.

За словами дівчини вона досить добре знала на той момент, хто такий Пригожин, адже читала незалежні ЗМІ та розслідування про "кухаря Путіна".

"У повному шоці я вирушила в кімнату готелю і чекала на нього. Він почав стукати не в ті двері, подумав, що я йому не відчиняю, і розсердився. А потім зрозумів, що це він помилився. І я просто сиділа з ошелешеним виглядом. Потім він сказав, що була дівчинка, яка йому так і не відчинила", — розповіла вона.

Вона повідомила, що "процес" зустрічі з Пригожиним відбувся досить швидко та після усього вона почувалася досить пригніченою та навіть записалась на прийом до психотерапевта.

"Судячи з усього, він дуже часто був у цьому готелі й там завжди мали бути для нього готові дівчатка. Він шукав незайманих і називав їх "шампуньки". Як мені потім розповіли, у нього є бзик на цьому — позбавляти цноти. А "шампуньки" — за аналогією з шампунями в готелі: відкриваєш і викидаєш. Гроші він просто залишив стопкою на стільці, 100 тисяч: 40 я мала взяти собі, 60 тисяч віддати сутенерці", — додала дівчина.

Нагадаємо, що 22 липня керівник російського правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін заявив, що "кухар" російського президента Володимира Путіна та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив фалангу безіменного пальця лівої руки, коли сидів у в'язниці в 1980-х роках. У такий спосіб його покарали інші засуджені за співпрацю з адміністрацією виправного закладу.

Також на початку липня з'явилися кадри проведених правоохоронними органами РФ обшуків в особняку та офісі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Під час заходів знайдено злитки золота й арсенал зброї.