Поступове просування: у Міноборони розповіли про рубежі під Бахмутом і Запоріжжям (карта)

Згідно із заявою заступниці міністра Ганни Маляр, бійці Сил оборони мають просування на Запоріжжі: відкинули противника з певних позицій і тепер закріплюються на нових рубежах.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати наступальних дій ЗСУ на трьох відрізках фронту: Бахмутському, Маріупольському, Бердянському. Сили оборони зайняли нові рубежі, але тривають бої з військами противника, який намагається їх повернути. На ще двох ділянках на Сході ЗС РФ намагаються атакувати. Про це йдеться в Telegram-каналі чиновниці.

На Східному відрізку фронту є єдина ділянка, де армія РФ намагається вести наступальні дії, пояснила Маляр. Зокрема, ворог тисне в напрямку Куп'янська та Лимана. Під час штурмів росіяни використовують артудари, піхоту й загони спецпризначення. Однак, запевняє представниця Міноборони, "на цих напрямках вживають усіх сил, щоб зупинити просування ворога".

Карта бойових дій від DeepState

Під Бахмутом особливо запеклі бої відбуваються на півдні. Зокрема, речниця згадала про три населені пункти — Кліщіївку, Андріївку та Курдюмівку. Поки що в Міноборони не підтвердили звільнення якогось із цих населених пунктів — стверджують, що "ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі".

На онлайн-карті DeepState вказана ділянка фронту дещо видозмінилася протягом останніх двох діб — лінія бої прогнулася в напрямку Андріївки: йдеться про можливий відступ ЗС РФ.

Карта бойових дій від DeepState

На Південному напрямку Маляр відзначила про певні успіхи на обох напрямках контрнаступу — тут відзначають "поступове просування".

Маріупольський напрямок — біля Старомайорська вдалося відкинути війська РФ із зайнятих рубежів: оборонці мають успіхи та закріплюються, вказала речниця Міноборони. Водночас зазначимо: починаючи з перших днів контрнаступу в червні 2023 року, на вказаній ділянці відбулося просування Сил оборони вперед на відстань близько 6 км, до Маріуполя залишилося пройти ще близько 90 км.

Карта бойових дій від DeepState

Бердянський напрямок — росіяни втратили позиції на північний захід від села Роботине, розташованого на півдорозі від Новоданилівки до Новопрокопівки. Тепер вони намагаються повернути ці позиції, але без успіху, зазначила Маляр. Тим часом із перших днів контрнаступу Силам оборони вдалося просунутися вперед на відстань близько 4 км, до Бердянська залишилося пройти близько 100 км.

Карта бойових дій від DeepState

Зазначимо, згідно з картою російських укріплень, створених OSINT-рослідувачем, бійці ЗСУ в Запоріжжі наблизилися до першої лінії фортифікацій ЗС РФ, яка проходить між населеними пунктами Копані та Пологи.

Фортифікації ЗС РФ на Запоріжжі

Що ж до Куп'янського напрямку, то Генштаб ЗСУ 26 липня заперечив відступ Сил оборони з кількох населених пунктів на цьому відрізку фронту. Командування наголошує, що бої тривають і армія РФ не має успіху.

Нагадуємо, генерал Сирський опублікував кадри роботи українських дронів під Кліщіївкою. На відео ударні безпілотники знешкодили три одиниці броньованої техніки ЗС РФ: одну БМП і два танки.

На Запоріжжі представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов заявив, що українським військам вдалося пробити позиції росіян на трьох ділянках фронту. За його словами, для наступальних дій ЗСУ використали "сто танків".