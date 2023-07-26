Як зміниться розмір пенсій військових, які пішли служити під час війни

Розмір пенсій військових, які пішли служити під час війни, може змінитися. Щоб захистити свої права, службовці можуть звернутися по допомогу до юристів або фахівців Пенсійного фонду України.

З початку війни в Україні на захист країни стало багато колишніх військових, у яких уже була пенсія за вислугу років. Розмір їхніх пенсій може змінитися, але не завжди в бік зменшення.

Як розповіла головна юристка Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лариса Вербило в інтерв'ю АрміяInform, розмір пенсії, який нарахують звільненому вдруге військовослужбовцю, зазвичай стає більшим. Однак, якщо до війни військовий отримував вищу пенсію, ніж після служби в надскладних і небезпечних умовах війни, розмір його пенсії може стати меншим.

Так, наприклад, військовослужбовець ЗСУ чи іншого збройного формування або силового відомства, наприклад МВС, був на керівній посаді. Тож згідно зі своїм званням, вислугою і, головне, посадовим окладом йому було призначено доволі велику пенсію. Але під час мобілізації він потрапив у підрозділ на посаду звичайного стрільця. Тож, відповідно, при звільненні, навіть при збільшенні вислуги років, його пенсія може стати меншою.

У такому разі Лариса Вербило рекомендує бути уважними та пам'ятати, що згідно з пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1, кожна людина може подавати заяву про переведення з одного виду пенсії на інший. У такому разі, щоб не зменшився розмір пенсії, потрібно звернутися по пораду до юристів або фахівців Пенсійного фонду, які після певних прорахунків порадять — залишатися на старій пенсії чи оформляти нову.

Як військові можуть захистити свої пенсії

Щоб захистити свої пенсії, військові можуть зробити такі кроки:

подати заяву про переведення з одного виду пенсії на інший;

звернутися за порадою до юристів або фахівців Пенсійного фонду України;

ознайомитися з Порядком подання та оформлення документів для перерахунку пенсій, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1;

стежити за змінами в законодавстві про пенсії.

Якщо громадянин є військовим, який вийшов на пенсію і планує знову служити в армії, важливо знати, що розмір його пенсії може змінитися. Щоб захистити свої права, слід звернутися по допомогу до юристів або фахівців Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи будуть підвищувати пенсії в серпні 2023 року. Перерахунок пенсійних виплат провели для 11 млн пенсіонерів.